香港民运人士罕见公开抗议基本法23条

本周二，香港民运人士罕见地举行公开抗议活动，抗议香港政府就《基本法》第23条立法。抗议人士表示，该法缺乏民主监督和对人权的保障。
（德国之声中文网）据法新社报道，香港社会民主连线的成员余煒彬周二（2月27日）和另外两名民运人士在香港政府总部门外举行抗议活动，抗议政府计划制定新的国安法律。
据报道，自2019年北京镇压大规模、部分演变为暴力的民主抗议活动，并实施全面的国安法以来，公众示威活动在作为国际金融中心的香港几乎完全消失了。周二，香港社会民主连线的成员在港府门前举行的抗议活动十分罕见。
香港政府官员表示，需要制定执行进一步的本土安全法堵塞“漏洞”。律政司司长林定国日前表示，在28日结束的为期一个月的公众咨询中，他没有听到任何反对意见。
社会民主连线是香港目前仅存的少数反对派团体之一，其成员因表达不同政见而多次面临起诉。余煒彬在接受法新社采访时表示，很多香港人（对新国安法，即基本法第23条）感到担忧。他说：“我不明白为什么律政司司长说他没有听到任何反对意见或担忧。”
另外一位参加抗议活动的民运人士陈宝莹说：“国家安全对人民很重要，但必须建立在民主、自由和法治的基础上。”
陈宝莹还表示，港府就《基本法》23条立法进行为期一个月的公众咨询，但主要局限于亲北京的声音。
去年1月，香港特首李家超在接受香港《商报》采访时表示，他已要求香港保安局草拟基本法23条立法的第二稿。在采访中他表示，条例草案在较早期有一个方案，但经历“黑暴”外国势力不断尝试插手、干预香港事务后，他认为得要稳妥防范，要真真正正想到最极端的情况，所以要求保安局草拟第二稿。第二稿中尤其针对间谍活动、伪装组织，以及新媒体、新科技等手段，希望在2023年、最迟2024年完成整个立法工作。
2019年，香港泛民派发动反对港府修订《逃犯条例》的示威游行。抗议活动不断持续，冲突也一再升级，规模越来越大。
2020年5月，中国全国两会期间通过了香港国安法的修订，同时督促香港尽快就23条完成立法。由于中共中央绕过香港立法会立法，草案在香港各界和国际社会引起巨大争议。
香港特首李家超去年1月在接受香港《商报》采访时表示，香港国安法有三个目标，包括防范、制止和惩治，现在的手段仍主要在于制止和惩治，但他更重视的是防范。他强调，在防范方面，管理非常紧要，有好的防范措施，对想危害香港的外国势力，能起阻吓作用。他表示，要用“防火墙”堵住（外国代理人的）“伪装组织”。他说，有很多外国代理人的组织在香港用其他名称伪装，包括用某个机构，所谓研讨会，但其实就是伪装组织，部分在被控告后自行关闭，他期望建立有更好的防火墙，阻止这些组织来香港。
香港前律政司长梁爱诗日前也表示，《基本法》23条不存在立法后“备而不用”或“立法严、执法松”的情况。她表示23条不是“只放在这里吓人”，强调有法律就要执行 。梁爱诗曾在2003年以律政司司长身份推动23条立法。她强调，说法律不能停留在03年的世界，要与时俱进。
据香港媒体报道，目前正在香港考察的中国大陆国务院港澳办主任夏宝龙与香港12名政界人士举行早餐会。这12名政界人士包括两名全国人大前常委范徐丽泰和谭耀宗、两名基本法委员会前副主任梁爱诗和谭惠珠、政协常委陈冯富珍、全国港澳研究会顾问刘兆佳、港协暨奥委会会长霍震霆以及民主思路召集人、行政会议成员汤家骅等。汤家骅接受《香港01》采访时表示，夏宝龙在早餐会上讨论了基本法23条立法和香港经济情况。
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