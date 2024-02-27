香港民运人士罕见公开抗议基本法23条

（德国之声中文网）据法新社报道，香港社会民主连线的成员余煒彬周二（2月27日）和另外两名民运人士在香港政府总部门外举行抗议活动，抗议政府计划制定新的国安法律。

据报道，自2019年北京镇压大规模、部分演变为暴力的民主抗议活动，并实施全面的国安法以来，公众示威活动在作为国际金融中心的香港几乎完全消失了。周二，香港社会民主连线的成员在港府门前举行的抗议活动十分罕见。

香港政府官员表示，需要制定执行进一步的本土安全法堵塞“漏洞”。律政司司长林定国日前表示，在28日结束的为期一个月的公众咨询中，他没有听到任何反对意见。

社会民主连线是香港目前仅存的少数反对派团体之一，其成员因表达不同政见而多次面临起诉。余煒彬在接受法新社采访时表示，很多香港人（对新国安法，即基本法第23条）感到担忧。他说：“我不明白为什么律政司司长说他没有听到任何反对意见或担忧。”

另外一位参加抗议活动的民运人士陈宝莹说：“国家安全对人民很重要，但必须建立在民主、自由和法治的基础上。”

陈宝莹还表示，港府就《基本法》23条立法进行为期一个月的公众咨询，但主要局限于亲北京的声音。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手举鲜花的「王婆婆」 又称「王婆婆」的香港社运人士王凤瑶在6月4日下午5点多到了警方封锁范围附近。她拿着一束鲜花，双手比出「五一」手势，接着便被一群警察包围并带上警车。今年67岁的王凤瑶因在2019年反修例游行中经常举着英国国旗而引人注目，曾数次被香港和中国大陆警方拘留。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 前记协主席遭扣留后获释 香港记者协会前主席麦燕庭（图右上二）在傍晚6点多现身铜锣湾，在一家商场外遭到警方盘查，几分钟后被警察带走。香港记协6月5日透过公开声明表示，记协前主席兼法广特约记者麦燕庭在湾仔警署被扣留至晚上11时始获释，但未获告知被控任何罪行。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 社民连主席的纸花和电子蜡烛 社运人士、社民连主席陈宝莹（左二）在晚上7点多到了维园附近的纪利佐治街，手持黄色纸花和电子蜡烛，在被警方问话之后便被带上警车。社民连在当天稍晚表示，陈宝莹被带到被带到湾仔警署后，于晚上9时15分获准离开，未被要求任何担保。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 邓建华、徐汉光也被带走 晚间8点左右，身穿印有《文汇报》六四报导图案上衣的香港职工盟前副主席邓建华（图中）被警方拦下盘查，接着被带上警车，他随后于Facebook上表示正于湾仔「协助调查」。大约也在8点多，手持电子蜡烛的前支联会常委徐汉光也于铜锣湾地铁站附近被一群警察带上警车离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 《5月35日》剧本 一名身穿黑衣、戴口罩的男子向在场记者展示香港剧作家庄梅岩的六四舞台剧本《5月35日》；也有人用手机播放六四相关歌曲，在街上喊「我们要自由」、「香港人不要怕」，最终也被带离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手机点灯破坏社会安宁？ 多名员警将一名开着手机闪光灯的男子带离维园附近。香港警方晚上表示，6月4日当天有11男12女，合共23人涉嫌「破坏社会安宁」被警方拘捕或带走调查；有1人因「涉嫌妨碍警务人员执行职务」遭到拘捕。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 「不要忘記六四」 6月3日，艺名「三木」的陈式森（图中）在六四前一天于铜锣湾的某条街上唱着「不要忘记六四！不要忘记六四！香港人，不要怕他们」。随后他被警员带走时，还沿途高喊着「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 禁食89643.4秒 前支联会义工关振邦（左）、香港天安门母亲成员刘家仪也在6月3日前往维园喷水池，计划在6点04分起在维园禁食。他们手中举着「禁食89643.4秒」、「哀悼六四死难者，向天安门母亲致敬」的标语，身穿印有「896420」和「真相」字样的上衣。两人在喷水池前停留数分钟后便被香港警方带走，同时警告两人涉「作出具意图煽动的作为」。刘家仪在6月5日于Facebook上表示「已在48小时内保释，同时亦完成个人悼念的禁食，暂时平安」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 过去几年六四的维园 自1990年以来，每年6月4日由香港支联会举办的六四烛光晚会都会吸引上万人齐聚香港维多利亚公园，一同悼念六四事件死难者。但此活动自2019年新冠疫情爆发后，香港当局以防疫为由两度禁止集会。接下来，2020年通过的《国安法》将纪念活动视为违法，2021年又遭遇了支联会解散，此后六四纪念晚会不复存在。图为2020年6月4日香港民众自发地至维园以烛光纪念六四。



去年1月，香港特首李家超在接受香港《商报》采访时表示，他已要求香港保安局草拟基本法23条立法的第二稿。在采访中他表示，条例草案在较早期有一个方案，但经历“黑暴”外国势力不断尝试插手、干预香港事务后，他认为得要稳妥防范，要真真正正想到最极端的情况，所以要求保安局草拟第二稿。第二稿中尤其针对间谍活动、伪装组织，以及新媒体、新科技等手段，希望在2023年、最迟2024年完成整个立法工作。

2019年，香港泛民派发动反对港府修订《逃犯条例》的示威游行。抗议活动不断持续，冲突也一再升级，规模越来越大。

2020年5月，中国全国两会期间通过了香港国安法的修订，同时督促香港尽快就23条完成立法。由于中共中央绕过香港立法会立法，草案在香港各界和国际社会引起巨大争议。

香港特首李家超去年1月在接受香港《商报》采访时表示，香港国安法有三个目标，包括防范、制止和惩治，现在的手段仍主要在于制止和惩治，但他更重视的是防范。他强调，在防范方面，管理非常紧要，有好的防范措施，对想危害香港的外国势力，能起阻吓作用。他表示，要用“防火墙”堵住（外国代理人的）“伪装组织”。他说，有很多外国代理人的组织在香港用其他名称伪装，包括用某个机构，所谓研讨会，但其实就是伪装组织，部分在被控告后自行关闭，他期望建立有更好的防火墙，阻止这些组织来香港。

香港前律政司长梁爱诗日前也表示，《基本法》23条不存在立法后“备而不用”或“立法严、执法松”的情况。她表示23条不是“只放在这里吓人”，强调有法律就要执行 。梁爱诗曾在2003年以律政司司长身份推动23条立法。她强调，说法律不能停留在03年的世界，要与时俱进。

据香港媒体报道，目前正在香港考察的中国大陆国务院港澳办主任夏宝龙与香港12名政界人士举行早餐会。这12名政界人士包括两名全国人大前常委范徐丽泰和谭耀宗、两名基本法委员会前副主任梁爱诗和谭惠珠、政协常委陈冯富珍、全国港澳研究会顾问刘兆佳、港协暨奥委会会长霍震霆以及民主思路召集人、行政会议成员汤家骅等。汤家骅接受《香港01》采访时表示，夏宝龙在早餐会上讨论了基本法23条立法和香港经济情况。

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