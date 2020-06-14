 香港民调：″中国人″身份认同感降至新低 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2020

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香港民调："中国人"身份认同感降至新低

香港大学民意研究所对市民身份认同感的调查显示，当地对"中国人"的身份认同又降至新低。同一天，港府公布今年3至5月5.9%的失业率创下15年来最高。

Hongkong Freikletterer Alain Robert (picture-alliance/dpa/AP/V. Thian)

“香港人”的身份认同感得8.6分，10分最高

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一份最近调查发现，香港市民最认同香港人的身份，对中国人身份的认同程度，相对低于其他身份认同。德国之声记者专访香港中文大学学者蔡子强，请他解析这个现象。 (29.12.2018)

香港大学民意研究计划公布最新香港人身份调查， “香港人”的身分认同指数录得显著升幅，创2008年以来新高；然而，“中华人民共和国国民”身份的认同指数却最低分，不及“亚洲人”、“中国人”等身份认同。 (20.06.2018)

（德国之声中文网）香港民众怎样看待自己的身份？他们内心最自然的身份认同是什么？周二（6月16日）香港民意研究所公布一项有关的调查结果。香港01报道，在单项选择方面，50%的受访者自称为"香港人"，25%自称是"中国的香港人"，13%称自己是"中国人"，11%称是"香港的中国人"。因此将之总结为广义的香港人占75%，广义的中国人为24%。

在香港市民各项身份的独立评分中，"香港人"的身份认同感达8.6分，继续保持很高水平；而"中国人"身份认同感则只有5.74分，创1997年主权移交以来的新低。10分为满分。

香港民意研究所今年6月1日至4日以随机抽样电话访问方式问讯了1002名香港居民。排在"香港人"之后的是"亚洲人"，其身份认同感为7.8分，"世界公民 "身份认同感为6.9分，"中华民族一分子"为6.2分，""中国人"为5.7分，"中华人民共和国"为4.9分。其中，"中华民族一分子"的得分是2007年以来最低。

按年龄段分，本次18岁至29岁的受访者中，81%自称为"香港人"，30岁至49岁的受访人当中，61%的比例说自己是"香港人"，50岁以上的人中，33%的人说自己是"香港人"。而称自己是"中国人"群组里，18岁至29岁的只占4%，30岁至49岁的有5%，50岁以上的有20%。

香港大学心理学系副教授陈浚灵对《明报》表示，身份认同不单纯是一个客观事实的认知，而是包括情感上的选择。他认为，"香港人"和"中国人"本身两者身份不一定对立，理论上是共存，但现在看到对立的迹象，即两者呈反比。他还指出，调查数据显示，不只是年轻人，30岁至49岁的群组对"中国人"身份的认同都出现明显的下跌。

失业率创15年来最高

香港政府6月16日公布今年3月至5月的失业率高达5.9%，创15年来最高。与消费及旅游相关的行业失业率更是升至10.6%。不过，劳工及福利局局长罗致光表示，3月至5月失业率升幅有所放缓，恶化程度有舒缓的迹象。他相信，这是政府保就业计划带来的预期作用。

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