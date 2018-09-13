（德国之声中文网）香港保安局长李家超称，禁止该党是为出于"国家安全"考虑。批评者指出，此举是北京限制在这个半自主地区基本人权的又一企图。

香港民族党是一个有名但人数不多的小政党。其核心由十几名活动人士组成，其政纲是，将这个前英国直属殖民地从中国分离出去，独立建国。

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数年来，北京对要求香港拥有更多自主权的在港组织打击越来越严厉。

香港保安局长李家超称，民族党明确追求在香港建立独立共和国的目标，从而违反了特别行政区基本法，根据该法，香港是中华人民共和国的一部分。

李家超还指控香港民族党，宣扬对在港内地人的仇恨，将中国称为香港的殖民者。他还指责该党未发表过放弃暴力的原则声明。不过，他在记者会上承认，民族党目前没有实质性暴力，该党召集人陈浩天主张非暴力。

人权组织批评这一党禁。"人权观察"香港小组称，对民族党的禁令开启了"一个危险的先例"，港府和北京政府是在"打击香港的自由"。

香港民族党召集人陈浩天暂未对禁令表态。不过，在近期的一次讲话中，他曾将中国政府称为在香港的"殖民主"。

港府是根据港警今年7月的一项申请而颁布这一禁令的。港警以民族党危及国家安全为由要求禁止该党运作。

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1997年，前英国直属殖民地香港主权移交中国。北京当局当时承诺，实施"一国两制"政策，未来50年，香港拥有广泛自主权，其中包括内地公民实际上没有的言论、新闻自由等基本人权。

多年来，反对派人士指控北京，越来越多地干预香港内政，从而破坏了相关承诺。在最近的选举中，主张与北京保持距离的政治派别的得票率增加。2014年，香港曾发生要求更多民主的大规模民众示威浪潮。

凝炼／乐然（法新社）