主权移交中国21年后，一政党首次在香港被禁止运作。周一（9月24日）颁布的禁令对象是香港民族党（HKNP）。该党派主张作为特别行政管理区的香港脱离中国、独立建国。
（德国之声中文网）香港保安局长李家超称，禁止该党是为出于"国家安全"考虑。批评者指出，此举是北京限制在这个半自主地区基本人权的又一企图。
香港民族党是一个有名但人数不多的小政党。其核心由十几名活动人士组成，其政纲是，将这个前英国直属殖民地从中国分离出去，独立建国。
数年来，北京对要求香港拥有更多自主权的在港组织打击越来越严厉。
香港保安局长李家超称，民族党明确追求在香港建立独立共和国的目标，从而违反了特别行政区基本法，根据该法，香港是中华人民共和国的一部分。
李家超还指控香港民族党，宣扬对在港内地人的仇恨，将中国称为香港的殖民者。他还指责该党未发表过放弃暴力的原则声明。不过，他在记者会上承认，民族党目前没有实质性暴力，该党召集人陈浩天主张非暴力。
人权组织批评这一党禁。"人权观察"香港小组称，对民族党的禁令开启了"一个危险的先例"，港府和北京政府是在"打击香港的自由"。
香港民族党召集人陈浩天暂未对禁令表态。不过，在近期的一次讲话中，他曾将中国政府称为在香港的"殖民主"。
港府是根据港警今年7月的一项申请而颁布这一禁令的。港警以民族党危及国家安全为由要求禁止该党运作。
1997年，前英国直属殖民地香港主权移交中国。北京当局当时承诺，实施"一国两制"政策，未来50年，香港拥有广泛自主权，其中包括内地公民实际上没有的言论、新闻自由等基本人权。
多年来，反对派人士指控北京，越来越多地干预香港内政，从而破坏了相关承诺。在最近的选举中，主张与北京保持距离的政治派别的得票率增加。2014年，香港曾发生要求更多民主的大规模民众示威浪潮。
凝炼／乐然（法新社）
香港外国记者协会（FCC） 周二（8月14日） 邀请香港民族党召集人陈浩天演讲，受到广泛注意。陈强调港独是达成香港民主唯一方法。他批评中国作为"宗主国"，以帝国主义统治香港，内地每天150个单程证名额输入香港，使香港正面临"民族清洗"。 (14.08.2018)
继香港民族党召集人陈浩天被取消参选香港立法会议员的选举资格后，民主进步党创始人杨继昌也表示自己被选管会取消资格。陈浩天被拒后，香港政府发布公告称，支持选举主任的决定。 (31.07.2016)