香港民族党创办人被捕 警方称搜出武器、爆炸物

（德国之声中文网）据香港媒体报道，本周四（8月1日），香港警方在一次搜查行动中逮捕了7男1女，他们涉嫌藏有攻击性武器、爆炸品。警方后证实，被捕8人中包括前香港民族党召集人陈浩天。

警方称，搜查的目标是位于沙田火炭的一栋工业大厦，因怀疑示威者在此处匿藏违禁物资。以"返送中"为起因的香港抗议运动已持续一月有余，示威者和警方之间不断发生暴力冲突。

据报道，除了头盔、口罩等物品，警方探员还发现了钢珠、垒球棍、弓箭以及少量的汽油弹制造材料。警方表示，相信有关物品可能与最近暴力冲击事件有关。

陈浩天是前香港民族党召集人， 曾于2016年宣布参选立法会，但因其港独主张而被港府取消参选资格。去年9月，香港政府以危及国家安全为由，引用《社团条例》第8条，正式禁止民族党运作。这是1997年香港主权移交后，首次有政党被禁止。

今年2月，陈浩天提出的上诉被最高行政长官林郑月娥驳回。港府表示，香港民族党的建党目的是建立自由和独立的"香港共和国"，因而违反"一国两制"和《基本法》。另外，港府认为，根据香港民族党过去的言行，没有理据确保香港民族党不会主张或采取暴力形式争取香港独立。

尽管民族党仅有数十名成员，但它的形成和存在让北京恼火。

据香港媒体报道，周四晚间，逾百名抗议者先后包围沙田、马鞍山两处警署，呼喊口号并向建筑投掷鸡蛋，要求放人。至周五凌晨，示威者被警方驱散。据香港01报道，陈浩天透过律師表示："无惧白色恐怖……只有眼前路，沒有身后身"。