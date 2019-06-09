 香港民族党创办人被捕 警方称搜出武器、爆炸物 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2019

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时政风云

香港民族党创办人被捕 警方称搜出武器、爆炸物

前香港民族党召集人陈浩天被警方逮捕，他被指涉嫌藏有武器和爆炸品。主张香港独立的民族党于去年被禁止，为香港回归以来首例党禁。

Hong Kong Andy Chan Ho-Tin (Reuters/T. Siu)

（德国之声中文网）据香港媒体报道，本周四（8月1日），香港警方在一次搜查行动中逮捕了7男1女，他们涉嫌藏有攻击性武器、爆炸品。警方后证实，被捕8人中包括前香港民族党召集人陈浩天。

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主张香港独立的香港民族党去年被香港特区政府列为非法社团，并禁止运作。民族党召集人陈浩天早前向行政长官会同行政会议上诉，遭到驳回。特首林郑月娥 在记者会上称收到中央政府发出的公函，支持港府依法禁止民族党运作，并要求港府提交相关报告。 (27.02.2019)

主张香港独立的香港民族党周一被宣布为非法社团。香港当局的这一决定在香港反对派中引起不满，认为这是对香港自治地位和结社自由权利的践踏。 (25.09.2018)

主权移交中国21年后，一政党首次在香港被禁止运作。周一（9月24日）颁布的禁令对象是香港民族党（HKNP）。该党派主张作为特别行政管理区的香港脱离中国、独立建国。 (24.09.2018)

香港外国记者协会（FCC） 周二（8月14日） 邀请香港民族党召集人陈浩天演讲，受到广泛注意。陈强调港独是达成香港民主唯一方法。他批评中国作为"宗主国"，以帝国主义统治香港，内地每天150个单程证名额输入香港，使香港正面临"民族清洗"。 (14.08.2018)

警方称，搜查的目标是位于沙田火炭的一栋工业大厦，因怀疑示威者在此处匿藏违禁物资。以"返送中"为起因的香港抗议运动已持续一月有余，示威者和警方之间不断发生暴力冲突。

据报道，除了头盔、口罩等物品，警方探员还发现了钢珠、垒球棍、弓箭以及少量的汽油弹制造材料。警方表示，相信有关物品可能与最近暴力冲击事件有关。

陈浩天是前香港民族党召集人， 曾于2016年宣布参选立法会，但因其港独主张而被港府取消参选资格。去年9月，香港政府以危及国家安全为由，引用《社团条例》第8条，正式禁止民族党运作。这是1997年香港主权移交后，首次有政党被禁止。

今年2月，陈浩天提出的上诉被最高行政长官林郑月娥驳回。港府表示，香港民族党的建党目的是建立自由和独立的"香港共和国"，因而违反"一国两制"和《基本法》。另外，港府认为，根据香港民族党过去的言行，没有理据确保香港民族党不会主张或采取暴力形式争取香港独立。

尽管民族党仅有数十名成员，但它的形成和存在让北京恼火。

据香港媒体报道，周四晚间，逾百名抗议者先后包围沙田、马鞍山两处警署，呼喊口号并向建筑投掷鸡蛋，要求放人。至周五凌晨，示威者被警方驱散。据香港01报道，陈浩天透过律師表示："无惧白色恐怖……只有眼前路，沒有身后身"。

 

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