 香港民众示威反对国安法 警方发射催泪弹  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.05.2020

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时政风云

香港民众示威反对国安法 警方发射催泪弹 

大批香港民众周日下午走上街头参加集会，反对国安法，香港众志秘书长黄之锋也现身游行。抗议活动开始不久后发生警民冲突，警方发射催泪弹试图驱散人群。

Hongkong Demonstration gegen Chinesische Regierungspläne (Reuters/T. Siu)

示威者用手势表示“五大诉求、缺一不可”

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香港末代总督彭定康批评北京拟议的港版国安法出卖了香港人，西方国家应该停止为了虚幻的经济利益向北京“叩头”。香港亲中派政治家却表示，《国安法》将能稳定社会，有利于香港经商环境。 (23.05.2020)

「反送中」运动还没满一周年，北京突然绕过香港立法会推出「港版国安法」。此举被指相当于宣布「一国一制」，香港众志秘书长黄之锋预料将激起新一轮抗争运动，香港人要在中美角力争取最大利益。 (22.05.2020)

中国人大公布了拟议的香港版《国安法》细节。专家认为，《国安法》可能将动摇“一国两制”框架，甚至是对香港宣判死刑。 (22.05.2020)

（德国之声中文网）香港民众本周日下午走上街头举行示威。根据三立新闻网报道，名为"反恶法大游行"的抗议活动反对《港版国安法》、《国歌法》。

香港电台报道，大批市民响应号召，由铜锣湾出发向湾仔方向游行。三立新闻网指出，香港警方在游行前就警告，进行未经批准的集结有机会违反《公安条例》下的「参与未经批准集结罪」，最高可判处监禁5年。

这场游行事前并没有申请不反对通知书，香港01报道，下午1时有约千人在铜锣湾集合参加示威，不少人高喊"光复香港 时代革命" 、"香港独立 唯一出路"的口号。游行开始不久即爆发警民冲突，警方施放多枚催泪弹，发射胡椒喷雾试图驱散人群，水炮车及装甲车亦已出动。上一次警方在铜锣湾施放催泪烟还是在1月1日的民阵发起的元旦游行。

香港苹果日报报道，香港众志秘书长黄之锋也出现在铜锣湾，他表示与大家同在。他强调"香港人快没时间了，但我们会持续反抗"。接受采访时他还说："我们一定要站出来反抗，让北京知道我们绝不屈服，今天这么多港人站在街头就是我们会反击的证明。"

观看视频 02:57

抗议暂停 香港反政府情绪未消退

 

 

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