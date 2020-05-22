香港民众示威反对国安法 警方发射催泪弹 

（德国之声中文网）香港民众本周日下午走上街头举行示威。根据三立新闻网报道，名为"反恶法大游行"的抗议活动反对《港版国安法》、《国歌法》。

香港电台报道，大批市民响应号召，由铜锣湾出发向湾仔方向游行。三立新闻网指出，香港警方在游行前就警告，进行未经批准的集结有机会违反《公安条例》下的「参与未经批准集结罪」，最高可判处监禁5年。

这场游行事前并没有申请不反对通知书，香港01报道，下午1时有约千人在铜锣湾集合参加示威，不少人高喊"光复香港 时代革命" 、"香港独立 唯一出路"的口号。游行开始不久即爆发警民冲突，警方施放多枚催泪弹，发射胡椒喷雾试图驱散人群，水炮车及装甲车亦已出动。上一次警方在铜锣湾施放催泪烟还是在1月1日的民阵发起的元旦游行。

香港苹果日报报道，香港众志秘书长黄之锋也出现在铜锣湾，他表示与大家同在。他强调"香港人快没时间了，但我们会持续反抗"。接受采访时他还说："我们一定要站出来反抗，让北京知道我们绝不屈服，今天这么多港人站在街头就是我们会反击的证明。"