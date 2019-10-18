香港民众周日将有大游行 林郑支持警察使用武力

（德国之声中文网）香港抗议者本周末的游行示威计划没有得到警方批准，但是活动人士誓言就会继续进行。经过一周的相对平静之后，这将是对这场民主运动的力量的考验。

一段时间以来，成千上万的香港人挑战警察的管制，未获批准仍然举行群众集会。这些抗议通常一开始是和平的，但在夜晚会出现暴力行为。

香港这场抗议运动的诱因是一项现已撤回的修改"逃犯条例"提案，该提案允许将犯罪嫌疑人引渡到中国大陆、台湾和澳门。催生这个提案的是一个香港人被指控在在台湾谋杀女友，然后逃回香港。

他叫陈同佳，目前因洗钱罪在香港入狱服刑。星期五傍晚，陈同佳写信给林郑月娥说，他愿意为涉嫌在台湾杀害女友而到台湾投案自首。

林郑月娥星期六接受香港电台的采访时说，陈同佳一案能够得到了结，让人感到宽慰。

香港人批评警方滥用暴力，但是林郑说，警察恰如其分地使用了武力来处理抗议活动中的暴力行为。

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抗议活动自6月开始，迄今已有2,600多人被捕。此后，抗议者的要求远远超出了反对引渡条例的提案，人们更担忧北京正在侵蚀英国1997年把香港归还给中国时所保障的自由。

中国否认这一指控，并谴责美国和英国等外国势力煽动动乱。

这是政权移交以后，香港面临的最严重的危机，也是习近平上台以来面临的最大挑战。

警方拒绝批准周日游行的理由是抗议者带来暴力危险，以及故意破坏公共财物。最近几周，身着黑衣的抗议者点燃地铁站，以及破坏中国人大陆人经营的银行和商店的案件有所增加。

"人权观察"称警方的作为似乎旨在劝阻人们参加活动。

星期五的示威很平静，抗议者沿着城市街面的铁轨手拉手形成人链。还有许多人带上卡通人物面具，无惧蒙面禁令。

林郑月娥本周彻底拒绝了抗议者提出的"五大诉求"中的核心诉求：实行普选和释放被捕的抗议者。她说：后者是非法的，前者则超出了她的能力范围。

她试图通过改善住房供应、减轻生活压力来缓解危机。

香港团体民阵的召集人岑子杰周三（16日）晚在旺角遭人以铁槌施袭，现时仍在医院留医。民主派立法会议员认为这是对抗议者的威胁，而且在周末游行前煽动暴力。

香港金融管理局，也就是事实上的城市央行周六表示，由于遭到破坏或者其他安全原因，一些自动提款机将暂时停用。

张平/任琛 （路透社）