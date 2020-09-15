香港民主运动获国际奖项 罗冠聪出席颁奖致辞

(德国之声中文网）香港自去年开始持續进行的民主运动获得了国际民权机构的肯定。周三（9月16日）美国非政府组织「自由之家」(Freedom House)颁发年度奖项，「香港民主运动」为获奖单位之一，并邀请了前香港众志创党主席罗冠聪出席网上的颁奖活动。

由于新冠疫情，这次的颁奖活动转为以视像形式举行。罗冠聪于颁奖活动讲解香港抗争以及对世界的意义，并呼吁西方国家应该认清中国政府的极权本质，摒弃过往的怀柔政策，严厉压制中国四处扩张，才可保障世界和平稳定。

他强调抗争未死，仍有许多港人前赴后继地为香港民主付出、奋斗。他将香港民主运动与自由世界的安危联系在一起，提到欧美等国过去数十年来与中国这类极权国家的怀柔政策早已失败。他批评，中国不仅从来没有迈向半点民主，反而倒行逆施，不断渗透希望瓦解西方民主体制。

罗冠聪表示：「在香港人民争取民主的战场上，世界各国如何压制并削弱中国的扩张主义非常重要。西方民主国家需要明言要求中国停止侵犯人权，在压制极权扩张主义中是很重要的角色。」他总结道：「对我而言，更重要的是我们有自由去纠正社会上的不公，唯有这样才能为全球民众贡献一个更加美好的世界。」

香港民间人权阵线召集人岑子杰及前香港众志秘书长黄之锋表示，获奖是显示港人追求的价值观获全世界认同、努力获得肯定。

黄之锋称，美国自由之家是多次被中共点名制裁的组织，他们即使面对中共威胁，仍没有放弃关注香港，亦反映他们无惧中共的制裁与压迫。

美国自由之家认为有必要保护在香港生活的每一位抗争运动参与者，为了避免遭受胡乱指责，因此不点名颁发奖项予个别人士，而是向参与运动的整体群众表扬。

今年年度奖项的主题为「示威的力量」(Power of Protest)。自由之家表示：「随着中国政府加大对国内的镇压力度，并将威权主义输出到国外，香港没有领袖、由民众自发的民主运动启发了全世界。两百万人团结起来捍卫他们根据香港法律本应享有的权利和自由。北京突然强推的港版国安法，使港人的努力受到嚴重威脅。然而，香港人民仍然致力于以创新的方式捍卫下一代的权利。」

今年除了香港民主运动之外，年度奖项同时也颁发给「苏丹专业联会」以及苏丹的「12月革命烈士家庭组织」，这两个单位都致力于推动和平示威，力求政府民主和平交接。

杨宇综合报道

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