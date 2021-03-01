 香港民主派47人初选案：又添2人还押 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2021

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香港民主派47人初选案：又添2人还押

香港高院周六继续处理民主派初选案被告的保释覆核。其中三人获准保释；另外两人的保释则被撤销，要继续还押。

Hongkong Prozess gegen prodemokratische Aktivisten

47名被控违反国安法的香港民主派人士中，目前共有8人获准保释

（德国之声中文网）据香港电台报道，香港高等法院周六（3月13日）裁定，區議員鄭達鴻、彭卓棋和柯耀林三人获准保释，前立法會議員譚文豪和郭家麒的保釋则被撤銷，要繼續還押。

47名香港民主派人士因去年参与"35+"初选，于2月底被控串谋颠覆国家政权罪。在案件审理中，法庭原本批准其中15人保释，但控方（香港律政司）立即就11人的保释提出覆核。

据港媒《星岛日报》报道，上述11人分为三组，其中第一组2人的保释覆核已经在3月11日进行。其中一人（民主党黄碧云）获准保释；另一人（元朗区议员伍健伟）的保释决定则被撤销，要继续还押。香港高院法官本周六处理了第二组5人的保释覆核。

下周一（3月15日），香港高院还将覆核11人中第三组4人的保释。

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47名被控违反国安法的香港民主人士中，有四人周五获准保释。

香港民主派初选案进入第四天，总裁判官於下午一点终於听完所有被告的保释陈词，但这个各界关注的保释听证会也被专家视为一场「程序正义的闹剧」。而4日晚，法庭原先批准其中15人保釋，但控方提出覆核保釋決定。案中所有人繼續還押。

參加去年民主派立法会初选的近50人周日早晨被以国安法条款起诉，周一出庭。人们关注无条件否决政府预算案能否构成颠覆政权罪。

周六获得保释三人（鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林）的保释条件包括：不威胁国家安全、不参加任何选举（投票除外）、不得与外国官员联系、交出所有旅行证件、遵守宵禁并定期向警方报告。

据《星岛日报》报道，法庭聆讯早上9时半开始，而早上7点半约30人在法院外排队等候旁听。法院外有多辆警车戒备。

据路透社报道，在谭文豪和郭家麟的保释被撤销后，其亲属很难过。谭文豪的太太失声痛哭。郭家麟的太太则在法院外举牌，上面写着："亲爱的港人，你们永远不会独行！加油！"

去年参加民主派"35+"初选的47名港人于2月28日因涉违反国安法条款被起诉，其中也包括戴耀廷、梁國雄等泛民陣營知名人物。香港警方已经在此前的1月短暂逮捕了参与去年初选的55人，被逮捕者中有8人未被起诉。

香港民主派于去年7月举行了所谓的立法会初选即"35+"，旨在立法会中取得过半数席次。香港当局指责被捕人士在参与初选时，提出"无条件否决政府的预算案"，旨在瘫痪政府因而构成颠覆政权。不过对于该指控也存在质疑声音，表示部分参选人联署的声明仅写道"会运用基本法赋予立法会的权力，包括否决财政预算案，迫使特首回应五大诉求"。

47人的案件受到国际社会广泛关注，目前此案已经押后至5月31日再提讯。

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