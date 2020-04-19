香港民主派15人提审 支联会：六四晚会继续抗争

（德国之声中文网）15名香港民主派人士在「4.18大搜捕」中被抓，因去年8月及10月四场「反送中」示威，涉煽惑丶组织及参与未经批准集结案，周一（18日）在西九龙裁判法院提审。

15名被告包括81岁的民主党创党主席李柱铭丶72岁的壹传媒创办人黎智英丶72岁前法律界立法会议员吴霭仪丶68岁民主党前主席何俊仁丶63嵗支联会主席李卓人等，他们暂毋须答辩。

案件押後4周至6月15日再讯，各被告获准以1000港元保释，待控方准备文件将案件转介至区域法院，这意味最高刑罚由裁判法院可判处的监禁2年提高到5年。

庭上高呼「政治检控」

综合港媒报导，裁判官在庭上问众被告是否清楚控罪时，部分人回答时表达抗议，法官当场未有阻止。31岁的社民连主席黄浩铭两度回答：「我明白，这个是政治检控。」43岁的社民连前主席吴文远表示明白控罪内容，但质疑是律政司选择性检控，「不明白爲何几十万人出来游行，只是告我们7个人？」

有被告不满当局以殖民地遗留下来的法律提出检控。支联会主席李卓人表示：「我明白，但煽惑罪2008年在英国已经被废除。」前立法会议员区诺轩则表示：「我明白，但我也明白这个是不公义，违反联合国《公民权利和政治权利国际公约》。」

支联会：不会取消六四晚会

被告散庭後步出法院，庭外上百名民衆鼓掌声援，高喊「五大诉求丶缺一不可」丶「没有暴徒丶只有暴政」丶「撑苹果」等口号。同场也有立场亲北京的香港政研会等约30人，举起「千古罪人黎智英」丶「支持警察严正执法」等标语。警方在场维秩序，并警告民衆有机会违反防疫「限聚令」。

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支联会主席李卓人上庭后见记者，表示这次审讯是政治检控，试图威吓港人不去行使游行权利，又形容港府「趁疫打劫丶立心不良」，利用港人对疫情的恐惧制造白色恐怖，藉「限聚令」打压集会自由。

对于港府拟延长「限聚令」至6月初，李卓人强调支联会不会退缩，将如期举办今年六四晚会，「坚持入维园」但未落实细节。被问到会否担心再度被控，他坦言已预计会被加控罪名。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）