香港民主派在港区国安法阴影下启动初选

（德国之声中文网）民主派初选于本周六（7月 11日）拉开帷幕。不到两周之前，具有争议的港区国安法开始实施。根据其中条款，分裂国家、颠覆国家政权、实施恐怖活动、勾结外国势力等行为最高可被判终身监禁。

投票前夕港警突袭民调机构

警方于周五(7月10日)晚间，持搜查令到香港民意研究所进行搜查，指怀疑有人不诚实使用电脑。

香港民意研究所是一家定期进行民意调查的独立民调机构，协助组织这次民主派初选。活动人士因此对投票受到干预感到担忧。香港民意研究所主席钟庭耀（Robert Chung）表示，警员们在机构律师的监督之下从电脑中复制了文件，但没有搬走电脑。

根据香港01报道，网上传言有黑客入侵香港民意研究所系统，发现存有逾万名警员资料，怀疑为早年警方委托香港民研的前身"港大民研"所进行的民调资料。警方作出反应，周五进行了搜查。钟庭耀表示，警方 "口头承诺"，不会使用与疑似泄密事件无关的信息。

该研究所帮助民主阵营设计投票系统。 钟庭耀表示，初选投票制度是安全的，运作是合法和透明的："初选是以和平、理性、非暴力的方式来表达民意。" 协助组织周末投票的前民主派议员区诺轩（Au Nok-hin）认为警方试图干预选举工作，他在一份声明中说："该事件很可能与初选有关，意在制造威慑力。" 投票于周六中午开始。多个地区的投票站外都出现了长队。

尽管初选只关乎民主阵营。不过依然受到观察人士的密切关注。这次投票的参与率被认为是检验港版国安法反对程度的试金石。

投票站开放之前，黄之锋表示："初选是我们第一次让北京知道香港绝不会向北京低头……我们呼吁国际把香港放在全球聚光灯之下。"

香港立法会目前总共70席，民主派本次选举争取35+，旨在9月6日本届香港立法会选举中取得民主派过半席位，能够阻止政府提案。反送中期间，民主派在去年11月底的区议会选举赢得了胜利。去年6月抗议升级，数十万民众走上街头反对逃犯条例修订，要求更多民主。

港区国安法落地后，香港民众7月1日举行集会，游行以300多人被捕而告终。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。



文木/王凡（路透社，法新社）