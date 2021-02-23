香港民主派初选案提堂 多国代表吁北京撤告

(德国之声中文网) 香港民主派47名人士因发起或参与去年的立法会初选，被香港警方以「串谋颠覆国家政权罪」起诉。1日上午开庭前，法庭外有数百名支持者到场声援此案的47名被告。市民除了拉着「释放所有政治犯」的横幅外，到了下午现场群众开始高喊「五大诉求，缺一不可」等「反送中」示威期间的口号，并用手比出「51手势」。

法庭外的警方立即举起紫色的警告旗，表示现场群众喊的口号违反了《香港国安法》，并有分裂国家的意图，要求现场群众立即停止呼喊相关口号。接着警方举起蓝色警告旗，表示现场群众已的行为涉嫌非法集结，并在15分钟内封锁了法庭周围的场所，威胁若群众不离开，警方将开始逮捕现场人士。

法庭约在1日下午4点重新开庭审理案件，控方直接向法庭申请将案件押後至5月31日，并反对让全部被告保释。辩方律师则是反对案件押後3个月的申请，并质疑控方滥用权力和程序。其中，代表前立法会议员谭文豪的资深律师梁家杰称，该案受审的不是47名被告，而是香港的司法制度与法治精神，又说本案代表香港公平选举制度「江河日下」的第一步。

到了1日晚间，法庭持续处理各个被告的保释申请，到了晚间10点30分，控方询问是否能隔日继续开庭，但由於有部分被告2日有其他案件要处理，所以法庭只好继续处理被告的保释申请，并让短时间内不会提出保释陈词的被告与律师离席用膳。直至1日晚间11点，47名被告中，只有9人完成保释申请的陈辞。

过了午夜後，陆续有数名被告因身体不适，被救护车送往医院治疗。法官在2日清晨2点44分表示，因有被告身体不适送医，所以决定将案件押後至2日上午11点30分继续处理。除了送医治疗的被告由警方看管外，其馀的被告则是交由惩教处看管。

多国关注此案

民主派47人被香港警方以「串谋颠覆国家政权罪」起诉一案也得到国际社会高度关注。1日在法庭外，英国丶美国丶加拿大丶欧盟与其他国家的外交官都到场尝试排队入法庭旁听。同日，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 与白宫国安顾问沙利文 (Jake Sullivan) 纷纷在推特发文谴责中国政府的行为，并强调会与香港人民站在一起。

美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 也在1日的记者会上重申，美国谴责中国政府依照《香港国安法》羁押特定港人，并呼吁北京立即释放被关押的47名被告，且撤销告诉。普莱斯说：「参与政治永远不该是罪，这些人只是透过参与或协助他人参与选举来行使自己的权利。」

他强调，北京此举显示国安法是被用来打压异议人士，而非改善安全的证据。普莱斯说，华盛顿敦促北京停止削弱香港的自治与民主程序，并履行《中英联合声明》中的义务。同日，中国外交部在例行记者会上表示，中国政府坚定支持香港警方履职，敦促美方停止以任何方式，干涉香港事务。

英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 指出，中国当局起诉大批民主派人士之举令人深感不安，他也重申《香港国安法》已违反了《中英联合声明》。加拿大外长加诺 (Marc Garneau) 同日表示，该国对香港起诉47名参与民主派初选的人士感到不安，并呼吁当局维护相关人士的权利与自由，履行中国在《中英联合声明》中做出的承诺与义务。

杨威廉/李玟儀 (综合报导)

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