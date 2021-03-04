香港民主派初选案：四人获准保释 

（德国之声中文网）这47名活动人士上周日被控“串谋颠覆国家政权”。他们因参与去年民主派的非官方初选而被控违反国安法。有关当局称，该初选是旨在推翻国家政权、瘫痪政府的阴谋。

周五（3月5日），其中四名活动人士杨雪盈、刘伟聪、吕智恒及林景楠获准保释。此前，在经历为期四天马拉松式的听证后，周四晚，法官原本判准15人保释，另外31人保释申请被拒，戴耀廷则撤回了自己的保释申请，他在另一案件中被判继续羁押。

然而，律政司随即申请复核15人的保释决定，这意味着全部47人周四晚继续还押。周五，控方撤回了对其中四人的保释复核申请，令四人得以保释。另外11人则将于周六出庭接受保释复议。

此次获准保释的四名活动人士必须接受的条件包括：不得作出任何被视为危害国家安全的言论；不准离港，交出所有旅游证件包括BNO等；现金及人事担保；每周多次到指定的警署报到。

所有被告将于5月31日返回法庭再次接受聆讯。

美联社报道指，在香港普通法系，非严重刑事犯罪的被告通常被准予保释。但国安法中的一个条款则规定，除非法官有充分理由相信被告不会继续犯下危害国家安全的罪行，否则不予保释。

这47人属于1月因初选案被捕的55名活动人士。其中8人未被起诉。

苗子/乐然（美联社）

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