 香港民主派初选案：四人获准保释  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2021

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时政风云

香港民主派初选案：四人获准保释 

47名被控违反国安法的香港民主人士中，有四人周五获准保释。

Hongkong prodemokratischer Protest

法庭外的声援者

DW.COM

香港民主派初选案进入第四天，总裁判官於下午一点终於听完所有被告的保释陈词，但这个各界关注的保释听证会也被专家视为一场「程序正义的闹剧」。而4日晚，法庭原先批准其中15人保釋，但控方提出覆核保釋決定。案中所有人繼續還押。

当47名香港民主派人士连续两日出庭之际，各界都在分析这波大抓捕对民主派带来的影响。长期关注香港局势的人士认为，这起事件将迫使民主派在不断紧缩的空间中，找到一个能维系运动的渠道。

47名香港民主派人士1日出庭接受长达14小时的聆讯，因处理被告保释申请过程冗长，导致多名被告身体不适送医。多国政府代表到场关注此案，并发布声明谴责北京与港府。

6日，港警国安处在清晨6时登门逮捕至少53名民主派人士。港警在当日下午记者会表示，民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作是一个「歹毒的计划」，若得逞会让香港经历「万劫不复的深渊」。欧盟呼吁中方立刻放人。

多家德语报章关注周三逾50名香港民主人士被拘捕事件。相关文章中特别提及香港国安法对于自由的严重后果。

（德国之声中文网）这47名活动人士上周日被控“串谋颠覆国家政权”。他们因参与去年民主派的非官方初选而被控违反国安法。有关当局称，该初选是旨在推翻国家政权、瘫痪政府的阴谋。

周五（3月5日），其中四名活动人士杨雪盈、刘伟聪、吕智恒及林景楠获准保释。此前，在经历为期四天马拉松式的听证后，周四晚，法官原本判准15人保释，另外31人保释申请被拒，戴耀廷则撤回了自己的保释申请，他在另一案件中被判继续羁押。

然而，律政司随即申请复核15人的保释决定，这意味着全部47人周四晚继续还押。周五，控方撤回了对其中四人的保释复核申请，令四人得以保释。另外11人则将于周六出庭接受保释复议。

此次获准保释的四名活动人士必须接受的条件包括：不得作出任何被视为危害国家安全的言论；不准离港，交出所有旅游证件包括BNO等；现金及人事担保；每周多次到指定的警署报到。

所有被告将于5月31日返回法庭再次接受聆讯。

美联社报道指，在香港普通法系，非严重刑事犯罪的被告通常被准予保释。但国安法中的一个条款则规定，除非法官有充分理由相信被告不会继续犯下危害国家安全的罪行，否则不予保释。

这47人属于1月因初选案被捕的55名活动人士。其中8人未被起诉。

观看视频 03:14

香港反对派47人出庭 千人庭外支持

苗子/乐然（美联社）

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