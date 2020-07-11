香港民主派初选：投票人数远超预期

（德国之声中文网）这个周末，成千上万香港居民在街头排队，为"民主派35+初选"投票。民主派举行公民投票的初选，来协调选出代表该阵营参选的候选人，以便争取在今年9月的立法会选举中得到立法会超过半数（35+）的议席。

这次初选由"民主动力"（Power for Democracy）承办，在7月11及12日上午9時至晚上9時舉行。其网站上有相关候選人簡介及政綱。

仅周六一天，就有近23万人参与投票，远远超出了此前组织者对整个周末17万人投票的预期。截至香港当地时间周日晚9时，据"民主动力"通报，全港参与电子投票超过58.1万人次。

在投票超过50万人次时，香港大学法律系学者、負責統籌協調这次初选的戴耀廷在其Facebook页面表示，下一個關口是60万，若能達到这个数字，將是2016年立法會換屆選舉中非建制派得票的一半；这也是2019年區議會選舉民主派得票的35%。

参与协调这次民主派初选的立法会前民主派议员区诺轩对港媒表示，投票人數反映市民對香港的憂慮。

据《明报》报道，对于这次民主派内部初选，香港政制及內地事務局局長曾國衞此前表示，有關行為可能涉及違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》以及《港區國安法》。

曾國衞也呼吁市民參與初選時勿聚集，以免違反「限聚令」。自6月中旬以来，香港「限聚令」上限放宽至50人。不过随着近日香港新增病例攀升，港府又对餐厅上座人数、健身房、卡拉OK及派對房間人數等进行限制。据"香港01"周日报道，香港一周内出现了113宗感染病例。

尽管这次初选只关乎民主阵营。不过依然受到观察人士密切关注。这次投票的参与率被认为是市民看待《港区国安法》和9月6日香港立法会换届选举的风向标。