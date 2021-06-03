 香港民主活动人士周庭刑满出狱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2021

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时政风云

香港民主活动人士周庭刑满出狱

香港知名民主活动人士周庭因参与2019年抗议运动被判入监服刑，周六刑满出狱，支持者对出狱的周庭高喊“加油”。许多曾与周庭参与抗议活动的民主人士仍被关押。

Hongkong Freilassung der Aktivistin Agnes Chow

周庭周六上午离开惩教所，短暂让媒体拍照后未发一语离去

（德国之声中文网）前香港众志成员周庭因参与2019年反政府示威活动，去年底被判入狱10个月，扣除三分之一刑期后，服刑约7个月的周庭周六（6月12日）在大榄女惩教所刑满出狱。

综合香港媒体报道，周庭上午由囚车接送离开惩教所，大批媒体在雨中等候，警方在现场拉起封锁线维持秩序。支持者见到周庭出现后高喊“周庭加油”，也有民众手持黄雨伞或亮起手机灯表示支持。周庭简短停留让媒体拍照后便不发一语搭乘私家车离去。

延伸阅读：周庭为何被称为「民主女神」?

现年24岁的周庭与众志前主席林朗彦和秘书长黄志峰因2020年6月21日包围港警总部被判监禁。

Hongkong Freilassung der Aktivistin Agnes Chow

周庭登上私家车离去

逾百名活动人士被监禁

周庭出狱后还有另一起违反《香港国安法》的案件在身。香港警方去年8月逮捕香港传媒大亨黎智英父子与周庭等10人。周庭被指控涉嫌违反“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”，当时获准以港币2万元及18万元人士担保保释。

北京去年迅速出台香港国安法，针对分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪四类犯罪行为，最高可判无期徒刑。国安法实施后大幅限缩了民主派人士的活动空间。迄今已有逾百人被依据国安法逮捕，其中包括知名民主活动人士。

西方国家指责中国的行为破坏香港自治。1997年香港回归时，中英签署联合声明，中国承诺香港享有高度自治50年不变。

  • Frances Hui

    香港人的漫漫流亡路

    许颖婷

    21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

  • Hongkong | Baggio Leung - Unabhängiger Kandidat der Youngspiration political party

    香港人的漫漫流亡路

    梁颂恒

    前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

  • Hongkong Großbritannien Asyl Aurora Protest

    香港人的漫漫流亡路

    最年轻流亡者

    2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

  • Hongkong Ted Hui

    香港人的漫漫流亡路

    许智峯

    面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

  • Deutschland Berlin | Aktivisten protestieren in Solidarität mit Hongkong vor der chinesischen Botschaft

    香港人的漫漫流亡路

    香港中文大学女学生

    一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

  • Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress

    香港人的漫漫流亡路

    张昆阳

    被列入国安法通缉名单的「民间外交网络」发言人张昆阳（左三），2020年9月宣布流亡，12月28日宣布与家人断绝来往，以免「政权的报复」牵连身边的人。他曾多次赴海外游说并撰写制裁名单，并在2020年民主派立法会初选中胜出。

  • USA Hongkong Samuel Chu

    香港人的漫漫流亡路

    朱牧民

    朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

  • Hongkong Proteste

    香港人的漫漫流亡路

    刘康

    18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

  • Hongkong Nathan Law

    香港人的漫漫流亡路

    罗冠聪

    《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

  • Hongkong Protest für Unabhängigkeit von China

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    陳家駒

    「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

  • Simon Cheng

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    郑文傑

    曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

  • Deutschland Göttingen | Ray Wong, ehemaliger Aktivist aus Hongkong

    香港人的漫漫流亡路

    黄台仰

    2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

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    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

    香港人的漫漫流亡路

    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


周庭、黄之锋以及已在英国获得政治庇护的罗冠聪2014年便因积极参与雨伞运动闻名。当时这群年轻活动人士呼吁进行根本性的选举改革。

周庭出狱的6月12日当天正好是2019年返修例运动两周年。在这场持续超过半年的民主运动期间，约100万民众走上街头抗议政府修订允许引渡疑犯到中国大陆的《逃犯条例》。

（路透社、法新社等）    

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