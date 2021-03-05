香港民主抗争未来的3个重要据点

(德国之声中文网) 香港前立法会议员许智峯在流亡英国及欧洲3个月后，3月8日宣布前往澳洲继续进行遊說工作。

他提到，现在英国有罗冠聪，两人所做的工作类似，所以「应该有更好的分工，将国际遊說及协助离散港人的组织工作面尽量拉阔至各大洲，遍布世界不同角落。」

德国之声专访几位专家，请他们谈谈香港民主抗争的未来，并分析未来遊說工作和社会运动的重要据点。

1.英国

在许多香港人透过海外护照BNO进入英国后，这个曾经殖民香港并与北京签订《中英联合声明》的国家成为香港民主抗争的重镇。

香港众志创始成员敖卓轩目前人在美国，他向德国之声表示，可以预期会有大量的人去英国，这些人可以成为「一个重要的投票群体」。

他说：「我可以设想香港人在英国的投票群体，所以香港问题就成为英国政治家不得不谈论的重要话题。」

许智峯也提到，在英国及欧洲有除了罗冠聪之外的其他「香港手足」，他说：「有他们在英国及欧洲，我亦更有信心走得更远。」

2.其他五眼联盟国家

另一个可能性是英国盟友，特别是同为五眼联盟的澳洲、加拿大、纽西兰和美国。

美國加州大學爾灣分校歷史系教授華志堅 (Jeff Wasserstrom) 接受德国之声访问说：「当一个国家内部的镇压加剧时，由流亡者或侨民开展的海外活动很重要。」

许智峯提到，「虽然于澳洲定居及读书的香港人为数不少，但相对流亡澳洲、全职投入遊說工作的香港政治领袖却较少，这也是我决定转战澳洲的因素之一。」

他也说，新西兰和澳洲「两国在民主自由等普世价值及贸易上，与北京有不少矛盾及拉锯」。

除此之外，许智峯表示在英国期间有接触北美的香港人团体，表示「他们在美国及加拿大有成熟及紧密的组织，当中不乏知名港人及政治人物，国际工作大有可为」。

不管是英国还是其盟友，甚至是其他国家，敖卓轩相信疫情结束后，随着香港移出人口增加，世界各地声援香港的集会规模会变大。

他强调，在当前情势下，要与在香港的抗争者裡应外合并不容易，海外的抗争有另外一个目的。

他说：「当香港人不能上街的时候，这些示威会发展成某种向地方政府施压，无论这些社区在哪里，都要向地方政府传递『这个问题很重要』的信息」。

他认为，「听众将是这些政府，而不是在香港的香港人」。

3.香港

在民主派大抓捕和香港选据制度修改后，专家认为北京和港府已奠定基调，将积极压制任何形式的反对声音。

目前正在台湾大学访问的美国政治学者南乐对德国之声说：「目前反对派最好的办法就是尽量不坐牢。」

他认为在立法会积极通过议案，可以让政府阻止任何人离开香港，「反对派成员应该想办法为自己和家人寻求庇护」。

他呼吁：「国际社会应该尽其所能，为香港人创造出路，尤其是那些面临迫害的直接风险的人。」

華志堅则提到，即便环境变化如此之大，在香港不是没有办法做任何事。他说：「我们从各种专制环境中学到的是，可以找到跟日常生活有关的议题来进行组织，通过玩笑和文字遊戏或象征性的方法嘲笑当权者。这对保持希望是很重要的。」

他相信，香港人在国安法实施前的大规模的街头行动中「表现出很高的技巧」，未来也能找出自己的抗争之路。

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