香港民主之父李柱铭：教女眼中是何种样貌

（德国之声中文网）周三（6月30日）是中国人大常委会正式通过《香港国安法》满一年的日子，香港前民主党主席李柱铭，也已经整整一年不再接受任何媒体采访。。这位被称为香港「民主之父」的民主派人士，今年4月与另外8知名民主派人士因2019年8月参与了一场流水式的集会，被法院以「组织及参与未经批准集结罪」判刑11个月。

虽然83岁的他，最後因年事已高获得缓刑，但该判决也被许多观察人士评为《国安法》通过後，极具代表性的一场「政治审判」。在那之前，香港警方以违反《国安法》为由，逮捕了47名参与了2020年民主派立法会初选的相关人士，至今大部分的被告仍被警方关押。

李柱铭在香港建制派与港府眼中，因「带头」破坏香港的和平稳定而罪有因得，但在长期与他有密切关系的人眼里，他是一个长期抱持着希望，期待有朝一日，和平示威能为香港带来长期改变的人。

22岁的香港作家，也是记者的戴味闲 (Hana Meihan Davis) 是李柱铭的教女，此为她2003年与父亲跟李柱铭的合影。

22岁的香港作家，也是记者的戴味闲 (Hana Meihan Davis) 是李柱铭的教女，她说印象中李柱铭对香港人丶法治和民主总有着坚定不移的信心，即便在港人觉得未来充满着绝望时，李柱铭仍抱有希望。

她告诉德国之声：「李柱铭非常爱笑，他的笑声非常有感染力，我印象中都还有很多他跟我爸爸在吃饭时笑到弯腰驼背的画面。他的存在总令人感到非常安心，而每当我在说话时，他总会非常认真的聆听。」

戴味闲来自一个与香港有非常深学术渊源的家庭。她的母亲是来自香港的美国圣母大学政治系副教授许田波，而她父亲则是曾长年在香港大学法学院任教的学者戴大为 (Michael C. Davis)。

她向德国之声表示，父母一直把李柱铭视为家人，而印象中李柱铭在她成为记者的路途中，总会给予许多意见跟反馈。戴味闲说：「我记得他有次告诉我：『当你写香港的时候，你真的是发自内心地写，这就是它的特别之处。』」

坚信民主的重要性

她指出，李柱铭一直都了解民主的重要性，尤其是当政府能真正代表香港人民时，这对捍卫香港的自治与法治来说是非常重要的。戴味闲提到：「在要求政府遵守香港回归时所做出的承诺这部分，李柱铭一直是一个强有力的声音，即便当时香港人可能对政治冷感。我认为这是他对香港最大的贡献。」

戴味闲提及5月出版的新书「For The Love Of Hong Kong: A Memoir From My City Under Siege」中，描述了去年李柱铭与多位民主派人士因参与2019年8月的示威而被捕一事，表示由於被捕者中有多人是她父母多年的朋友，所以对她来说，得知消息的瞬间是个「可怕的时刻」。

她说：「他们每个人都勇敢地面对审判，而我也庆幸李柱铭和吴霭仪最後能获得缓刑。我认为逮捕他们本身是对香港法治的污辱，我也在书中提到：『如果李柱铭有罪的话，那其他在场的170万名香港人也全数有罪。』」

戴味闲提及5月出版的新书「For The Love Of Hong Kong: A Memoir From My City Under Siege」中，描述了去年李柱铭与多位民主派人士因参与2019年8月的示威而被捕一事，表示由於被捕者中有多人是她父母多年的朋友，所以对她来说，得知消息的瞬间是个「可怕的时刻」。

事实上，李柱铭丶何俊仁与黎智英在4月16日因「818流水集会案」被判刑後，立即於4月21日对法院判决提出上诉。在4月16日法院判决当天，李柱铭透过代表他与何俊仁的资深大律师夏伟志向法官表示，该案的游行是和平及非暴力，二人没有鼓励使用暴力，过往亦反对暴力，强调他们当日仅是出席游行，没有暴力丶损坏财产丶鼓吹或煽动暴力的意图。

李柱铭去年6月在《香港国安法》生效前最後一次接受德国之声访问时也曾表示，他认为香港的示威者在获得居民与国际社会广大的支持下，应该不须在示威过程中使用暴力，因为这麽做只会给中国政府一个理由来实施暴力镇压。

他说：「他们很清楚，使用暴力是不会占上风的，而且这样还会给北京的暴君提供暴力镇压的口实。北京会把香港人说成是恐怖分子，使用这样的词汇对他们来说轻而易举。我们决不能给他们这样的藉口，我们必须为漫长而艰苦的战斗做好准备。」

戴味闲回忆起，她2019年夏天，从美国回香港时，曾与李柱铭一家出门用餐，在用餐过程中，她与李柱铭聊到大学毕业後的规划。她说：「我们在满满一桌的食物中，聊到我的大学最后一年和我毕业后的计划，我跟他说我想搬回香港。」

戴味闲也说，李柱铭对於她的香港身份认同有深远的影响，她提到过往常在与李柱铭一同用餐或走在街上的过程中，有香港人上前感谢李柱铭为香港所做的付出。她告诉德国之声：「透过李柱铭，你总能感受到香港人是有思想丶有坚持丶充满希望且对周遭的人有着很深的信念的一群人。」

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