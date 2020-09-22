 香港母子涉私藏武器被捕 英国强硬批评中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2020

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时政风云

香港母子涉私藏武器被捕 英国强硬批评中国

据香港警务处通报，23岁男青年及其母因涉嫌违反《国安法》在社交平台上售卖武器被捕。与此同时，英国代表在联合国对港区国安法提出批评，呼吁中国维护《中英联合声明》所保障的香港权利和自由。

Hongkong Protest für Unabhängigkeit von China (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

（德国之声中文网）香港警方周五（9月25日）通报，一名男学生及其母亲因涉嫌违反《国安法》在社交平台上售卖武器被捕。

香港警务处国家安全处高级警司李桂华称，警方周四在一所住宅内查获多款武器，包括一支手枪型的胡椒弹球枪等，一名姓吕(23岁)男学生及其姓蔡(49岁)母亲同涉"藏有攻击性武器"等多项罪名被捕。警方追查后发现有港独文宣，案件已转交警方国安处跟进，被捕人将被加控一项煽动及教唆分裂国家罪。 李桂华没有通报被捕者全名。

港版《国安法》于6月30日开始实施，设分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等四项罪名，最高刑期可致终身监禁。

该法律支持者认为它能制止动荡，维护社会稳定；批评者则认为它破坏了香港的人权和自由。

Hongkong Protest gegen Verschiebung der Wahl (picture-alliance/Zuma/K. Tsuji)

英国在联合国强硬批评中国

周五（9月25日），英国呼吁中国维护《中英联合声明》所保障的香港权利和自由，并尊重香港的司法独立性。

英国南亚以及英联邦事务大臣艾哈迈德（Tariq Ahmad）在联合国人权论坛上说，中国实行港版《国安法》，"明显意在消除异议人士"。

艾哈迈德也呼吁中国允许外界进入新疆。他说："那里的文化和宗教受到严格限制，我们也读到有关强迫劳动和强迫生育的可靠报道。令人震惊的是，未经审判就被关押者多达180万人。"

张平/李鱼 (路透社)

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