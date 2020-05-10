 香港母亲节警民冲突   12岁学生记者被押 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2020

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时政风云

香港母亲节警民冲突   12岁学生记者被押

警方以「限聚令」驱散群众并拘捕过百人，大批记者成为警方截查和武力制服的对象，更有未成年的学生记者被押走，记者协会表示极度愤怒。

Hongkong Anti Regierungsproteste flash mob (Imago Images/Zuma/K. Tsuji)

（德国之声中文网）香港新冠疫情渐退，「反送中」示威再起。周日（10日）母亲节网上有人发起在全港多区「和你Sing」，大批市民午间响应，在香港丶九龙丶新界多个大型商场聚集，有人手持五大诉求标语并合唱「反送中」歌曲《愿荣光归香港》，同一时间大量家庭在商场内聚餐购物，场面和平。

综合港媒报导，防暴警下午进入多个商场驱散人群，以违反防疫「限聚令」为名发出告票。该条例有效期至5月21日，条例规定不得在公众地方进行多於8人的聚集，违者可被罚款2000港元。

居民批警方滥用「限聚令」

在港岛太古城中心，有至少4名市民接獲警方「限聚令」告票，但据《星岛日报》报导其中3人為一家人，当时逛街庆祝母亲节，另一人是居住在当区多年的居民，当时没有唱歌或喊口号，刚进入商场就被票控，他们直言不满警方做法。

而在旺角新世纪广场，有人从高层投下水壶等杂物，防暴警向高处发射胡椒球弹，场面混乱，家长要带同幼童走避。《明报》报导，警方其后截查人群，在其中一人身上搜出电油丶毛巾及打火机，怀疑用作制造汽油弹，当场拘捕该人。

Hongkong Anti Regierungsproteste Polizei (Reuters/T. Siu)

新冠疫情下香港市道惨淡，母亲节难得热闹，但下午防暴警进入多个商场驱散人群，场面混乱，不少商铺被逼关门

学生记者：母亲节快乐，对不起！

网媒《立场新闻》和《成报》报导，在尖沙咀海港城，一名身穿反光背心的12岁学生记者被防暴警包围，他表明记者身份后遭警员喝斥「童工」丶「非法暴徒」并嘲笑其身高，之后与另一名同行的16岁女学生记者被押走，据悉期间他们受惊多次落泪，有社工曾要求陪同2人到警署但不获理会。

该名12岁学生记者陆同学晚上在母亲陪同下离开警署，陆太太表示同意儿子外出采访，认为是成长阶段，可学习学习面对大场面。但引述警方告诫，若儿子再出现於示威现场便会控告她疏忽照顾儿童。陆同学受访时则表示自己就读中一，因为十分尊重记者而加入学生媒体，这是第二次出外采访，对于要妈妈担心，他落泪道：「母亲节快乐，对不起！」

警方称，当时时以保护未成年人士的安全为由，带走2名学生记者回警署，没有拘捕。学生记者所属的《深学媒体》则发声明指，内部所有记者都是中学生及大专生，被带走的2人是义务采访，不受劳工条例规管，不符合非法劳工之指控，并质疑警方严重影响新闻自由。

Hongkong Anti Regierungsproteste Polizei (Reuters/T. Siu)

黄昏群众在旺角聚集，警方展开驱散行动并拘捕过百人

记者休克议员被捕

入夜后，群众转到旺角街头聚集，警方指在场人士违反「限聚令」并带走多人。冲突持续至深夜，有人堵路及纵火，其后有示威者向警员掷物，防暴警冲前制服多人。

期间，警方多次喷射胡椒喷雾并推撞在场记者，包抄后逼记者蹲下，然後再向一众蹲在地上的记者喷射及呼喝不准拍摄，《明报》指有记者形容剂量之多有如「洗澡」，多人不适倒地。《苹果日报》一名女摄记者采访期间被警员强行掐脖约20秒，一度休克需送院。

香港记者协会主席杨健兴对于警方无理截查、暴力对待和语言羞辱记者，表示极度愤怒，又批评警员要求记者举起证件，向警方的录影机读出姓名、身份证号码和所属传媒机构才获放行，他质疑警方违反警察通例中配合传媒采访的守则，记协已向警方反映事件。

同一晚，民主党立法会议员邝俊宇在旺角冲突现场，曾举起扬声器与警方理论，其后疑被警员推跌及包围，一名警员以膝盖压着其脖子在地制服，邝俊宇状甚痛苦，涉「公众地方行为不检」罪名被带到警署，至凌晨在防暴警押解下送院治理。

李澄欣/张慈（综合报导）

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