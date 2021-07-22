 香港歌手黄耀明被捕后获准保释 被控违反选举条例 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2021

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时政风云

香港歌手黄耀明被捕后获准保释 被控违反选举条例

香港廉政公署8月2日起诉民主派歌手黄耀明与前民主党立法会议员区诺轩，指控黄耀明在2018年立法会补选其间出席造势表演，涉嫌向他人提供娱乐以诱使投票，违反《选举(舞弊及非法行为)条例》。

Hongkong Anthony Wong Yiu Ming

过去参与许多香港民主运动的歌手黄耀明(图左)8月2日早上传出被捕的消息。图右为另一位支持民主运动的歌手何韵诗。

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过去几日，陆续有高知名度的香港人宣布来台，其中包含「占中三子」之一的前中大教授陈健民与香港知名漫画家柳广成。台湾陆委会统计，今年1月至5月来台居留的香港人数量比前一年成长44％。

（德国之声中文网）香港廉政公署新闻稿指出，早前接获投诉，指区诺轩及歌手黄耀明涉嫌选举舞弊，8月2日正式起诉两人违反《选举(舞弊及非法行为)条例》。

香港廉政公署称，2018年立法会补选期间，香港议员区诺轩在造势活动前多次在社交网站发文称，黄耀明将出席集会并表演。并称，当日黄耀明在台上演唱了两首歌。在表演尾声，他呼吁出席集会的人士投票给区诺轩。

黄耀明目前已获准保释，他与区诺轩将在8月5日到法院出庭应讯。区诺轩早前因被控未经批准集结案正在服刑，他同时也是民主派初选中，被港警以涉违反《港区国安法》起诉「串谋颠覆国家政权」罪的47人之一。

香港媒体称，这是香港短短几天内，因数年前的「选举舞弊」而被逮捕的第四人。早前，法律学者戴耀廷，与心理学家丶「良心理政」召集人叶剑青及石守正三人，被控2016 年立法会换届选举中，以非候选人的身份在媒体刊登广告，招致共约 25 万港元的选举开支而被控违反《选举（舞弊及非法行为）条例》。

香港廉政公署指出：「《选举（舞弊及非法行为）条例》第12条明订，任何人为另一人提供食物丶饮料或娱乐，或偿付用於提供该等食物丶饮料或娱乐的全部或部分费用，以诱使该另一人或第三者，在选举中投票或不投票予某候选人或某些候选人，即属舞弊行为。」

批评港府

根据2018年港媒报导，黄耀明在区诺轩造势大会上献唱歌曲，他当时感叹过去有立法议员被香港政府无理取消参选资格。黄之峰丶梁家杰等民主派人士也有出席大会。

今年49岁的黄耀明已出道40年，他是少数政治立场鲜明，热衷民主运动且公开批评中国政府并支持民主派的香港艺人，他同时也是香港公开出柜的男同志艺人，积极投入性别平权运动，并与何韵诗丶前立法会议员何秀兰丶陈志全等人成立名为「大爱同盟」的同性恋平权组织。

最早在1989年「六四」事件後，他跟和许多香港歌手声援北京学生。2014年他公开支持「雨伞运动」，当时与多名香港歌手合唱声援占领运动的歌曲《撑起雨伞》，并与歌手何韵诗丶学者何式凝丶舒琪等50位文化界人士成立「文化界监察暴力行动组」以号召不同界别发声，制止暴力，之後黄耀明许多在中国的工作及合约遭中止。

2019年的「反送中运动」，黄耀明也常出现在抗议民众的最前端，他当时接受媒体访问时曾形容《逃犯条例》修例「会把香港法治彻底粉碎」，他的立场也导致中国多个音乐网站把他所属乐团「达明一派」的歌曲全数下架。

旅居台湾的知名作词人林夕在黄耀明被捕後，连续发了多篇文章，并称被捕消息是「国际丑闻，看似飞霜袭人」，并分享黄耀明为「反送中」抗争而写的歌曲《自由之夏》专辑里一张隧道的图片，表达「隧道很长，比生命更长，那就向前走吧，不是每个人都有责任义务，机会福气，坚定地走此一趟」，获得许多网友回覆。

(综合报道)

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