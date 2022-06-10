香港枪击案致多人受伤 警方称涉帮派斗争

（德国之声中文网）香港中环云咸街周五（6月10日）凌晨发生枪击砍人事件。香港警方当天下午召开案情简报会表示，初步调查显示，此枪击案涉及两个帮派斗争，牵涉非法活动收益问题。警方有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东介绍，这宗案件不排除因毒品交易及非法赌档的经营利润分赃不匀所致。可以追溯到清朝的"三合会"现在一般用来泛指黑社会这类有组织的犯罪集团。

何振东介绍，接到报警后，警方在案发现场发现六名疑似涉案男子，年龄介于23至42岁之间。案中三人受伤，其中一人腹部中枪，需要接受手术；另有两人分别头部受伤及脚部轻伤，目前情况稳定。伤者均为非华裔人士。目前警方已拘捕四人，涉嫌"企图伤人"以及"藏有攻击性武器"。

首要任务

何振东另外指出，警方现时的首要任务是尽快找会涉案手枪，避免再次发生流血事件。他同时强调，涉及真枪犯案的案件，在香港港绝无仅有，市民毋须过分紧张。警方目前已掌握两个帮派的资料，包括收入来源等，相信有助尽快破案。

这起枪击案引起全港哗然。网上一段广为流传的行车记录显示，持刀男子跳出一辆汽车，攻击旁边的车辆，然后多名男子转身逃跑。

另外，香港八乡锦莆路周五凌晨有一辆七人车被焚毁，据信与中环枪击案有关。

（综合报导）

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