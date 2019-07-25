 香港机场集会 “让各地乘客知情” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2019

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时政风云

香港机场集会 “让各地乘客知情”

包括空乘人员在内的数百、乃至数千名抗议者周五在香港机场举行集会，向各地乘客、特别是来自中国内地的乘客告知香港近期发生的事件。

Anti-Extradition Protest In Hong Kong International Airport (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

抗议者呼喊口号、手举标语、分发传单

（德国之声中文网）周五（7月26日），抗议者在香港机场呼喊口号、手举标语、分发传单。法新社报道说，抗议的组织者认为，在机场集会提供了契机，向乘客、特别是从中国内地飞往香港的人提供关于近期香港状况的信息。中国内地媒体受到国家控制，信息受到严格的审查。

香港这场抗议运动已持续七周，在大规模和平抗议的同时，也发生了暴力冲突。这一抗议运动对北京构成了前所未有的挑战。抗议的起因是一项具有争议的法律条例，但抗议运动已经演化为更广泛的民主改革诉求。

Anti-Extradition Protest In Hong Kong International Airport (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

中国官方媒体的报道则将其塑造为一场暴力、外部势力资助、阴谋颠覆祖国的运动。

法新社报道说，机场一群有创意的抗议者用电视机播放改编后的讽刺性飞机安全指南："参加集会时，请带好面罩、穿上黑T恤……"还有人手举游客警示牌，描述警方使用催泪弹、黑帮分子袭击示威者。

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    香港紧张局势难平

    发生激烈冲突的抗议活动

    自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

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    香港紧张局势难平

    警方使用催泪弹和橡皮子弹

    香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

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    香港紧张局势难平

    北京成为攻击的靶子

    示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

  • Nicht nur die Polizei ging mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. An einem Bahnhof (nicht abgebildet) attackierten Männer in weißen T-Shirts Regierungskritiker mit Holzstöcken und Metallstangen. Kritiker werfen der Polizei vor, zu spät eingegriffen zu haben. Der bei dem Vorfall verletzte Abgeordnete Lam Cheuk Ting machte Mitglieder krimineller chinesischer Banden für den Angriff verantwortlich.

    香港紧张局势难平

    中国黑社会的袭击？

    不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

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    香港紧张局势难平

    抗议活动的标志

    在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

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    香港紧张局势难平

    北京政府支持者举行反示威

    除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。


29岁的空姐梅丽尔·杨（Meryl Yeung）刚刚下机即加入抗议。她对法新社说，"来机场告诉外国人香港发生的事，这很重要"，特别是让中国的人们对抗议知情，"他们只能得到单方面的信息。他们以为所有参加抗议的都是暴徒，是要让香港独立" 。

29岁的空姐曾小姐（Yoko Tsang）则表示，她曾飞往世界各地，愈加珍视香港自由，如今这一自由却受到威胁。"无论我们去哪里，香港永远是我们的家、我们的根。我们工余都会表达对集会的支持。"

观看视频 02:42

「白色恐怖」下的劫後元朗

国泰航空空乘工会表示支持集会，鼓励成员参加。这一表态受到中国官方媒体的批评。

该工会在脸书上的声明中称，对林郑月娥及其团队深感失望，希望以和平方式告知世界各地的人们香港新近发生的事。

苗子/凝练（法新社）

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