香港机场集会 “让各地乘客知情”

包括空乘人员在内的数百、乃至数千名抗议者周五在香港机场举行集会，向各地乘客、特别是来自中国内地的乘客告知香港近期发生的事件。
（德国之声中文网）周五（7月26日），抗议者在香港机场呼喊口号、手举标语、分发传单。法新社报道说，抗议的组织者认为，在机场集会提供了契机，向乘客、特别是从中国内地飞往香港的人提供关于近期香港状况的信息。中国内地媒体受到国家控制，信息受到严格的审查。
香港这场抗议运动已持续七周，在大规模和平抗议的同时，也发生了暴力冲突。这一抗议运动对北京构成了前所未有的挑战。抗议的起因是一项具有争议的法律条例，但抗议运动已经演化为更广泛的民主改革诉求。
中国官方媒体的报道则将其塑造为一场暴力、外部势力资助、阴谋颠覆祖国的运动。
法新社报道说，机场一群有创意的抗议者用电视机播放改编后的讽刺性飞机安全指南："参加集会时，请带好面罩、穿上黑T恤……"还有人手举游客警示牌，描述警方使用催泪弹、黑帮分子袭击示威者。
29岁的空姐梅丽尔·杨（Meryl Yeung）刚刚下机即加入抗议。她对法新社说，"来机场告诉外国人香港发生的事，这很重要"，特别是让中国的人们对抗议知情，"他们只能得到单方面的信息。他们以为所有参加抗议的都是暴徒，是要让香港独立" 。
29岁的空姐曾小姐（Yoko Tsang）则表示，她曾飞往世界各地，愈加珍视香港自由，如今这一自由却受到威胁。"无论我们去哪里，香港永远是我们的家、我们的根。我们工余都会表达对集会的支持。"
国泰航空空乘工会表示支持集会，鼓励成员参加。这一表态受到中国官方媒体的批评。
该工会在脸书上的声明中称，对林郑月娥及其团队深感失望，希望以和平方式告知世界各地的人们香港新近发生的事。
苗子/凝练（法新社）
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