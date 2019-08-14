香港机场限制示威区 警方称示威不是恐怖主义

(德国之声中文网) 香港警务助理处长麦展豪在新闻会上说，对于恐怖主义，香港有自己一套法例，大部分的示威者都是和平有序，极端暴力示威者的行动虽然不断升级，但两者不一样。

另一名警署高层李桂华也指出，目前的示威活动没有强迫特区政府或国际组织，或者威吓公众推展政治、宗教以及思想主张，所以不构成恐怖主义。而本周一，港澳办则表态，示威者“出现恐怖主义苗头”。

香港机场管理局周三(8月14日)表示，机场已经取得法庭颁下临时禁制令，禁止任何人非法及有意图地故意阻碍或干扰机场的正常使用。 机场也表示任何人不得出席或参与任何在机场管理局指定地方之外举行的示威。

德国之声现场记者表示，香港机管局下午在机场张贴禁制令，该令即刻生效。如果有示威者违反规定，则会被视为蔑视法庭，负上刑事责任。

机场大厅在划定区域内还有一百人左右继续示威。记者估计，机管局划定的区域大约可以容纳几百到一千人，但是若前两天的上万示威者再次出现便无法容纳得了。

另外现场记者也观察到，机管局除了张贴公告之外，也在离境大堂入口设置安检口，需要持当天机票或是工作证才能进入。

香港机场是世界上旅运量最高的机场之一。香港机场连续两天被示威者影响到运作，许多航班被取消，各国旅客都受到影响，更有旅客直接和示威者起口角。周二晚上，更有示威者质疑中国旅客为中国公安并包围殴打的事件，引发中方挞伐。

特朗普: 中国在边境调度军队

美东时间周二晚上，美国总统特朗普在推特上发文说: 「我们的情报机构通知我说，中国正在调动军队到与香港接壤的边境地带。 大家都应该要冷静，保持安全!」 由于中国官媒人民日报近日公布大量武警车辆在深圳集结的视频已经被广泛流传，目前还不清楚特朗普是针对媒体先前的消息做评论，还是揭露更新的消息。

美国太平洋舰队在同一天告诉路透社，中国拒绝两艘美国军舰访问香港。

之前，特朗普一直都不愿意显露对香港事务的立场，还一度称香港正在发生「暴动」。 他置身事外的态度引发美国两党批评，谴责他给予中国空间，让香港这个世界金融重镇陷入危险。 在周二的机场冲突之后，特朗普显得有点动摇，说现在香港的局势「非常微妙」，接着他说希望在没有人受伤或死亡的状况下和平解决争端。

美国参议院跨党派人物都相继关切香港，包括美国众议院院长佩洛西(Nancy Pelosi)、共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)与麦康奈尔(Mitch McConnell)等人。 中国外交部发言人华春莹13日响应道，美方一些国会议员进日发表有关香港问题的言论是「罔顾事实、颠倒黑白」。

民主党参议员卡定(Ben Cardin)告诉路透社，如果中国强硬对付香港示威者，国会将会采取行动改变香港在美国法律中的特殊贸易地位。

罗法/夏立民/洪沙(综合报导)

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