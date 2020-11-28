 香港本土确诊飙升 欧亚疫情影响节庆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2020

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时政风云

香港本土确诊飙升 欧亚疫情影响节庆

受到新冠疫情影响，今年冬天的节庆气氛不如往年。香港第四波疫情的单日新增病例持续破百，再度收紧防疫措施，一些国家也宣布对大型家庭聚会实施限制。

BdTD Coronavirus | Hongkong Wiedereröffnung der Badehäuser

香港的按摩师为客人服务时，必须穿戴全套防护衣与口罩

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据媒体报道，新加坡一名曾感染新冠的孕妇生下的婴儿带有新冠病毒抗体。这类现象或许能帮助研究人员搞清新冠病毒在母婴之间是否传递。

这是一场马拉松式的会议，并且代价不菲：德国联邦议院财政预算委员会经过17个半小时的磋商，终于拿出了2021年的财政预算草案。额外的支出主要来自卫生等领域，以及数百亿的经济救助计划。

与德国延长防疫措施不同，几个欧盟国家陆续放宽防疫。也有地区采取新规严防疫情输入。世卫组织明确表示，要想达到群体免疫力，疫苗接种率必须达到70%。

(德国之声中文网) 香港第四波疫情持续，11月29日新增115宗新冠确诊个案，是第四波疫情以来最多，也是8月2日以来单日最多。单日新增确诊病例最多仍是7月30日的149例。香港确诊病例累积至6239例。

《香港01》报导，日前传出多个确诊病例的跳舞群组再增62人确诊，累计479人中招。另外，有3家餐厅也分别有员工和客人确诊，11月又累计有26所学校因有师生或家长确诊，有的已经按照教育局的停课决定暂停面授课堂。

香港11月爆发的第四波疫情迫使政府延后原本与新加坡共同打造「旅游泡泡」、让两地人员自由来往的计划。酒吧、夜店、马场等娱乐场所也被迫关闭。

韩国

韩国政府明令禁止举办年终聚会，也在新冠确诊病例剧增之后，宣布关闭桑拿、咖啡店等营业场所。周日，韩国政府宣布新增450个确诊病例，而在此之前韩国的单日新增确诊病例已经连续三天突破500例。

朝鲜

朝鲜正在与韩国接壤的边界上修建封锁墙，并加强对沿海地区的控制，以防新冠病毒进入朝鲜。平壤至今从未正式宣布过任何新冠病毒的确诊病例，但是官方媒体援引官员表示，当局正在投入更多人力打击病毒，作为冬季期间「完全去除可能提供病毒传播空间的非文明、不卫生因素」行动的一部份。

印度

印度的监管机构正在研究阿斯利康 (AstraZeneca)疫苗试剂可能引发的不良反应。一名40岁的男子说，他在试验期间接种疫苗后，出现了 「神经和心理 」症状，印度血清研究所正在协助调查此案。

印度医学研究委员会的潘达 (Samiran Panda) 告诉路透社记者「现阶段没有引发立即性担忧的理由」。

观看视频 02:01

疫情下 印度太平间工作人员吐露心声

美国

美国现在仍是全球疫情最严重的国家，截至周日为止录得超过1300万个新冠确诊病例、超过266,000个死亡病例，周日单日新增确诊病例为151,245例。美国传染病学专家佛奇(Anthony Fauci)说，美国可能在未来几周会见证到疫情的「飙升再飙升」，但人们从现在开始戴口罩防止病毒传播都还不算太晚。

欧洲

德国总统施泰因迈尔 (Frank-Walter Steinmeier)试图向公民保证，这场疫情「不会夺走我们的未来」。他在《图片报》发表的一封公开信写到，「医药科学的进展给予我们希望，疫情不会永远主宰我们的生活。」

根据罗伯特-科赫传染病研究所(RKI)的数据，德国在周日的单日新增确诊病例数为14,611例。德国卫生部长说有一隻疫苗很可能在12月中旬会被批准使用。

现在德国已经实施部份封锁令，在今年的假期间，圣诞市级与大型家庭聚会都被禁止举行。

除了德国以外，奥地利的防疫措施原定在一周内到期，但是奥地利总理库尔茨宣布将会延长封锁令，他说: 「感染数字越高，我们就越难推出重启经济的措施...我们必须在12月7日之后继续与大型限制措施共存。」他也说，虽然政府计划重启商店和学校，但是目前还不确定滑雪观光景点是否以及何时会对观光客开放。

相对而言，捷克就比较幸运，最近的确诊数字下降，预计在12月3日允许重启餐厅与非必要行业商店，也会解除宵禁。捷克卫生部长表示商店仍然需要对顾客数量进行限制。

英国宣布，除了两周前与美国药厂买下的500万支新冠疫苗之外，又再下订了超过200万支Moderna生产的新冠疫苗。该疫苗预计最早在今年春天就可以在欧洲开放施打。

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