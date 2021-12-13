 香港服刑后学生重返社会受阻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2022

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时政风云

香港服刑后学生重返社会受阻

香港因涉反修例运动受到指控并服刑的学生，重返校园时受到"双重惩罚"。这一现象受到各界关注。

Hongkong Protest Menschenrechte

一香港大学生正在逃离警方追捕（2019.11.12）

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香港中文大学学生会周四发表声明宣布解散。事件的导火索是今年参选学生干事会的“朔夜”内阁，其参选及受访言论被校方指责不实，并被要求向政府独立注册，自行承担法律责任。

在今年多次遭警方逮捕後，香港学生组织「贤学思政」的召集人王逸战及秘书长陈枳森等三名成员20日清晨再遭港警国安处人员逮捕，据传三人遭逮捕的罪名是煽动颠覆国家政权。

在黄之锋等三人出庭接受法院正式判刑的同一天，香港警察早上七点逮捕了香港浸会大学学生署理会长方仲贤，以三项罪名起诉他。

（德国之声中文网）根据香港警方公布的数字，截至去年11月底，香港涉及反修例运动共有10,270人被捕，包括4009名学生，其中1117名学生已被起诉，这中间有人被定罪后服刑完毕已出狱，有的获得保释，但他们重返社会的道路却充满艰辛。

《明报》报道，有中学校长预计今年将是陆续出狱的学生重返校园的高峰期，部分涉案人在案子没有开审前就被学校"留班"、甚至"踢出校"。这名校长认为，认错和服刑已是惩罚，学校再将他们拒之门外，是"双重惩罚"，他说，这些学生需要社会，如果学校也排斥，等于放弃他们。

反修例运动涉案的大学生也有类似的遭遇。《明报》报道提到一名在保释期间考入港大的学生，入学后不久入狱服刑，出狱后被校方开除。经历这样事件的教育工作者认为，"判刑不是很长，但他们承受的惩罚却很长"。

面对这一现象，香港立法会议员朱国强指出，学校应先与出狱学生倾谈及了解其想法，如已悔改，值得给予更生机会，"对学生或社会都是好事"。

香港教育局已做出回应，被判囚学生服刑后如需学位安排服务，可寻找局方支援，当局将视乎家长选择、学生能力和学位空缺等因素，协助学生返回原校或其他学校就读。《明报》称，但教育局没回应有否已经接获相关学生求助。

上周六（1月15日），香港区域法院针对9名被告因2019年11月理工大学发生的严重冲突做出判决，其中两人判入教导所、7人判入监38至40个月不等。

（综合报道）

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