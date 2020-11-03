香港有线撤调查新闻小组  中国组总辞抗议

(德国之声中文网) 多家港媒12月1日引述消息报导，收费电视媒体「有线新闻」上午11时解雇40名新闻部员工。主力调查报导的「新闻刺针」小组被全组解雇，其他涉及新闻组、财经组、中国组的编采人员，包括港闻组两名资深记者也被影响。此外，还有一名主播、以及剪接组、美术组的员工被裁。

据悉裁员令即时生效，受影响员工在收到解僱通知后要即时离职。香港电台及《众新闻》报导，有在立法会工作的摄影师须在工作期间即时收拾离开，临行前向同行记者和摄影师说再见。

这是该台继8月即时解僱3名新闻部的工程部资深员工后，再次向新闻部开刀。新一波裁员潮并没有谘询部门主管，引起内部强烈反弹，从新闻部员工拍摄的片段可见，大批职员质询管理层，包括新闻总监李臻及新闻公共事务副总理许方辉，要求解释裁掉整组「新闻刺针」的理据和准则。

有线则在下午發表声明指，因应疫情及经济不明朗，积极「开源节流」、「觅求新机遇」和「控制成本」以维持竞争力，需要全面检视及调整部门架构及人手，是次受影响员工约100人，包括调职及离职，集团会按照劳工法例补偿。

政治敏感组别被裁

是次裁员因涉及获奖无数、屡触及政治敏感议题的「新闻刺针」及中国组，引起香港新闻界譁然。「新闻刺针」及中国组也都是该台的王牌节目。全体编采人员被裁的「新闻刺针」，专责侦察与专题报道，在「反送中」运动期间曾重组721元朗白衣人袭击案等争议性事件。

中国组助理采访主任黄丽萍被解雇，该组10名员工随机宣佈全体总辞，包括总採访主任、属公司「元老级」人马的司徒元。他带领该组採访内地新闻，也曾独家专访湖南工运领袖李旺阳、2008年四川大地震时深入灾区直播、採访广州乌坎村维权运动等。

香港记者协会主席杨建兴对香港《苹果日报》表示，有綫电视的做法令人担心，质疑不是出于财政考虑。他指出，正常做法应在每个部门平均裁员，而非针对特定部门，过去「新闻刺针」有对去年社会运动，以至近日对亲建制民调的调查报导，有一定的政治压力，管理层可能因此向该组开刀。

管理层大换血

该台近半年经历多番人事变动，今年8月新闻部管理层突然「大换血」，数名高层空降，未几在毫无预兆之下即时解僱3名工程部资深员工，引發超过240名新闻部员工發表题为「请停止不合理人事调动」的联署信，向有线宽频主席邱达昌表达不满。

而受疫情冲击，有綫电视今年5月曾宣佈，员工要从6月到11月每月放2天无薪假，公司允诺于明后年补回12日有薪假期。

有线宽频主席邱达昌在香港《苹果》去年7月3日发表的专访中，曾提及传媒需要革新，称传统电视制作现在仍然需要多人出动的模式可以做出改变。邱达昌又在该文中说，集团主要靠宽频业务赚1亿多元，抵销电视业务亏损下，令集团的现金流得以打和。而现时电视及电影行业只能作一次性销售，因此经营较困难。

香港《苹果》亦翻查资料，发现香港政府拿来振兴经济的「保就业计划」，第一期于上月底完结后，有线在第二期「保就业计划」中亦有获取津贴，旗下香港有线新闻、有线娱乐、有线财经媒体、有线宽频电讯及i-CABLE Network Operations Limited，合共获發2,326.7万元，承诺聘用817名受薪僱员。连同第一期津贴，有线累计获發4,653.4万元。

张慈/李澄欣(综合报导)

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