 香港最大涉及国安案件审理将不设陪审团 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2022

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时政风云

香港最大涉及国安案件审理将不设陪审团

据法新社报道，香港律政司已下令对截至目前香港最大国家安全案作无陪审团审判。涉案数十名民主派人士最高可被判终身监禁。

陪审团审判制曾被视为香港司法的最重要特征 之一。但2020年实施的港版国家安全法规定，涉及需保护国家机密或陪审员及其家人安全，以及若涉及 外国势力，则可不设陪审团。

陪审团审判制曾被视为香港司法的"最重要特征 "之一。但2020年实施的港版国家安全法规定，涉及需保护国家机密或陪审员及其家人安全，以及若涉及 "外国势力"，则可不设陪审团。

（德国之声中文网）香港普通法法律体系依循陪审团审判制已有177年历史，但北京于2020年在港实施的遏制异议的立法允许案件由专门的国家安全法官审理。 

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香港《國安法》實施兩週年，對社會各界有不同衝擊。面對不明確的「紅線」，許多民主派、社運人士甚至媒體從業人員都如走鋼索般小心翼翼。德國之聲藉由觀察法庭的改變及法庭線路的記者動向，了解香港這些年的變化。

美國駐港澳總領事11日在臨別演辭中批評，北京在香港實行的《國安法》削弱了香港自治權，並指該法通過模糊定義「國家安全」營造令人恐懼和脅迫的氛圍，形成寒蟬效應。對此北京如何回應？

香港警方周四表示，他们逮捕了4名男子，其中包括2019年10月1日在荃湾区示威冲突中被警员击中的青年曾志健。国安处表示，4人此前已经在“不人道”的条件下躲藏了近2年。港媒指他们在试图乘船逃往台湾时被截获。

因两年前在民主人士中组织非官方初选，包括民选议员、工会成员和学者在内的约47名被告受到 "阴谋颠覆"起诉。

根据新任律政司司长林定国上周六（8月13日）签署的一项命令，对这一香港迄今最大国家安全案件的审判将偏离源自英法法系传统，不设陪审团，原因是，此案具"涉外原因"，且考虑到 "陪审员及其家人的人身安全 "，并称， 若在有陪审团情况下审判，有可能妨碍司法。根据该命令，审判将由政府精心挑选的3名法官主持。 

法新社看到的文件显示，审判的准备性听证会将于9月和11月在一个由这3名法官组成的公开法庭上进行。  

法新社向香港律政司提出发表评论的问询。 

此次审判将是香港第二起不设陪审团的国家安全审判案。 在去年的首案中，被控骑摩托车撞伤警员、犯有"煽动分裂国家罪"的23岁青年唐英杰对无陪审团审判的上诉失败，被判9年监禁。 

陪审团审判制曾被视为香港司法的"最重要特征 "之一。但2020年实施的港版国家安全法规定，涉及需保护国家机密或陪审员及其家人安全，以及若涉及 "外国势力"，则可不设陪审团。

本案47名被告是从温和的改革派到激进的地方派的政治人物。 

此案去年3月首次提交法庭，在为期4天的听证后，大多数被告不得保释。 

媒体人士被阻止报道大部分审前听证会情况。

（法新社）

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