香港最大工会联盟解散 港媒：今年已近50个民间组织停运

（德国之声中文网）香港最大的工会联盟香港职工会联盟（HKCTU）于周日（10月3日）宣布解散。由于担心触犯《香港国安法》，自今年年初以来，香港已至少有49个工会及组织被解散、停运，香港民间社会团体的活动空间正逐渐被收紧。

《立场新闻》报导，职工盟上月中宣佈启动解散机制，3日举行特别会员大会进行表决，出席会议的会员有67票，并以57票贊成、8票反对、2票弃权通过解散议案，这个拥有超过30年历史的组织就此划下句点。

香港职工盟成立于1990年，他们主张工会组织应向工人群众负责，不受任何外力操纵，被外界视为香港首个强调自主及民主的工运阵营。职工盟拥有14万5000名会员、97个附属会，而在解散后，所有员工将于2个月内遣散。

职工盟主席黄迺元说，成员们在非常沉重、充满挣扎心情下作出这无奈决定，因为「政治上的不确定性」使其难以继续下去。

路透社报导，职工盟副主席邓建华则说，该组织的成员收到了对其人身安全的威胁。但他并没有进一步说明细节。

专家：香港工会越来越像大陆工会

虽然香港2019年的反政府抗议活动引发新一波的工运浪潮，新注册成立的工会数量跃升35%；然而，《香港国安法》于去年上路以来，许多民间团体已决定解散。

有专家指出，香港工会的格局将与中国大陆的工会越来越相似。人权观察的中国高级研究员王松莲就说：「工会将受到更严格的审查，这与大陆的情况很像。工运被北京当局视为威胁，当地没有独立的工运组织。」

中国官媒《央视》称职工盟为「反中乱港组织」，其他亲北京的媒体也认为职工盟是「外国代理人」，且因为他们和国际工会联合会（International Trade Union Confederation）有联繫，而称职工盟涉嫌「与外国势力勾结」—— 根据《香港国安法》，这项罪名可判处终身监禁。职工盟及国际工会联合会都否认了这项指控。

国际工会联合会秘书长布罗斯（Sharan Burrows）说：「如果将香港职工会联盟或其他工会领导人与国际社会的一些联繫称为『勾结』，那就是对全球团结的误解。（国际间的联繫）是我们DNA的一部分。」

职工盟表示，多年来它已帮助数十名建筑、码头和清洁工人赢回了被雇主扣留的工资、还代表他们进行谈判，根据通货膨胀增加工资。

职工盟在香港有15个培训中心，提供超过200个职业课程。职工盟指出，这些培训中心将会关闭，影响超过1000名学生。

工运人士表示，职工盟积极帮助推动改革，将产假从10周提高到14周，增加了病假补偿金，并帮助立法制定了香港第一个最低工资法案。

（路透社、立场新闻）

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