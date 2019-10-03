香港暴力持续 林鄭:《施政报告》聚焦民生议题

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥（Carrie Lam）周二(10月15日)表示，本周的《年度施政报告》将侧重于土地和住房措施。她在记者会上说，民生问题是她的政府最重要的优先处理事项。



有关《禁蒙面法》生效将近两周，仍然有不少市民在街上戴口罩，林郑指出，当初介绍法例时不期望法例一生效，市民便会完全遵守，但仍见阻吓作用，重申法例是特别针对未成年人士。



有报道指出，港府研究再次引用《紧急法》或《公安条例》第40条，让特首可借命令授权警务处处长委任愿意担任特务警察的人为「特务警察」。林郑回应，用《紧急法》订立《禁蒙面法》已是非常困难决定。除非有强烈的理据，不然不会以「增加人手」为由这么做。



「选举如期进行」



有关11月24日的区议会选举，林郑重申，四年一度的区议会选举会如期举行。而选管会也会作出相应的部署，如何确保这场选举能够顺利进行。



有记者提到，《南华早报》引述欧盟内部文件指，林郑与欧盟驻香港及澳门大使卡诺 (Carmen Cano)会面谈及香港时，曾说希望选举如期举行。



林郑表示，泄漏风气严重，但确认上周见过卡诺。但对两人交谈内容不愿多说。至于记者提问说，建制派忧虑区议会选举不公，可能施予港府压力。她则说压力并非来自建制派，而是激进市民和极端暴力。



她强调许多锁定建制派议员服务处的破坏事件为即将进行的区议会选举蒙上阴影。她也认为针对政治立场议员的袭击，可能有政治​​目的。





「政府会考虑一切手段止暴制乱」



林郑月娥在记者会上谴责蒙面「暴徒」，说他们过去几周变本加厉破坏商店、纵火，以至袭击市民，更在运作中的港铁站内定掷汽油弹。



她表示相关暴力导致警员受伤，要大家支持警队严正执法。她也强调「某些外国政客」认为这些是争取人权自由和平的示威是罔顾事实。



夏立民/杨威廉 (综合报导)