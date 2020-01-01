香港时代广场LV分店或将关门

（德国之声中文网）香港《南华早报》周五报道称，由于铜锣湾时代广场的所有者九龙仓置业拒绝降低租金，法国奢侈品牌路易威登计划关闭在时代广场的分店。

位于铜锣湾世代广场的门市是LV在香港的八家分店之一，在购物中心占据1万平方英尺的主要面积。据行业顾问估计，每月租金约要价500万港币。

法新社曾向香港路易威登、铜锣湾时代广场和九龙仓置业求证但皆未获得回复。

在LV有意关闭时代广场分店的消息传出不久前，香港政府刚公布最新的零售业销货额，与2019年11月同比下跌超过23%，目前已是连续十个月发生下滑。

珠宝、钟表和名贵礼品是受到冲击最剧烈的商品，与2018年同期相比销售额下跌43.5%。

香港政府将此归咎于暴力示威扰乱了旅游业并影响消费情绪。

香港示威者在一家购物中心内发起抗议活动

时代广场购物中心经常成为"和你shop"示威行动的目标。抗议者会聚集在一起呼喊口号、游行，希望迫使商店关门并从经济角度对政府施压。

去年第三季度，LV母公司酩悦·轩尼诗-路易·威登集团的季报显示，在香港的销售整体表现超出预期但销售额下降25%。

香港的奢侈品牌消费群主要是来自中国大陆的大量游客。当地居民多年来则抱怨过多的大陆游客造成其生活困扰。根据香港旅游发展局最新公布的数据，2019年11月只有265万游客造访香港，同比去年下降56%。

香港的"反送中"运动持续了七个多月，期间示威者和防暴警察多次发生暴力冲突。这起抗议最早的导火索是香港特区政府提出的《逃犯条例》修订草案，该法案将允许把犯罪嫌疑人送往中国大陆受审。这项草案引发了许多香港民众严重反弹，担忧中国将收紧对香港特别行政区的控制。

张筠青/李鱼（法新社）