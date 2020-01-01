 香港时代广场LV分店或将关门 | 经济纵横 | DW | 04.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

香港时代广场LV分店或将关门

香港当地媒体报道称，奢侈品牌路易威登将关闭在一家高档购物中心的主要门市。该分店经常成为民主运动示威者的攻击目标。

Hong Kong Island abendliche Skyline (picture-alliance/Bildagentur-online/Fischer)

（德国之声中文网）香港《南华早报》周五报道称，由于铜锣湾时代广场的所有者九龙仓置业拒绝降低租金，法国奢侈品牌路易威登计划关闭在时代广场的分店。

位于铜锣湾世代广场的门市是LV在香港的八家分店之一，在购物中心占据1万平方英尺的主要面积。据行业顾问估计，每月租金约要价500万港币。   

法新社曾向香港路易威登、铜锣湾时代广场和九龙仓置业求证但皆未获得回复。

在LV有意关闭时代广场分店的消息传出不久前，香港政府刚公布最新的零售业销货额，与2019年11月同比下跌超过23%，目前已是连续十个月发生下滑。

珠宝、钟表和名贵礼品是受到冲击最剧烈的商品，与2018年同期相比销售额下跌43.5%。

香港政府将此归咎于暴力示威扰乱了旅游业并影响消费情绪。

Hongkong Proteste in Einkaufszentrum (picture-alliance/AP/Lee Jin-man)

香港示威者在一家购物中心内发起抗议活动

时代广场购物中心经常成为"和你shop"示威行动的目标。抗议者会聚集在一起呼喊口号、游行，希望迫使商店关门并从经济角度对政府施压。

去年第三季度，LV母公司酩悦·轩尼诗-路易·威登集团的季报显示，在香港的销售整体表现超出预期但销售额下降25%。

香港的奢侈品牌消费群主要是来自中国大陆的大量游客。当地居民多年来则抱怨过多的大陆游客造成其生活困扰。根据香港旅游发展局最新公布的数据，2019年11月只有265万游客造访香港，同比去年下降56%。

香港的"反送中"运动持续了七个多月，期间示威者和防暴警察多次发生暴力冲突。这起抗议最早的导火索是香港特区政府提出的《逃犯条例》修订草案，该法案将允许把犯罪嫌疑人送往中国大陆受审。这项草案引发了许多香港民众严重反弹，担忧中国将收紧对香港特别行政区的控制。

张筠青/李鱼（法新社）

相关内容

Hong Kong New Year

港警跨年夜发催泪弹 示威者元旦遊行蓄勢待發 01.01.2020

在香港即将迈入2020年之际，香港示威者再次于多区发起「和你shop」示威行动，并藉此纪念2019年8月31日太子站袭击事件。根据港媒报导，港警在跨年不久后，便于旺角发射催泪弹来驱散聚集的示威者与民众。

Taiwan Wahlkampf l Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Progressiven Partei Tsai Ing-wen und William Lai jubeln

墙外文摘：亡国感逆袭 台湾人何为 29.12.2019

有评论认为，由于“中国因素”的深耕细作，这次总统大选大概是有史以来最不需要谈论政策与政党路线的一次。所幸台湾社会被迫发展出向善的道德共同体认同，亡国感的逆袭因此必须是一个向自由与解放不断挣扎前进的永劫回归。

Hongkong Tränengas-Einsatz der Polizei

抗争运动持续  亲情撕裂 29.12.2019

香港的抗争运动持续半年，社会上蓝(支持政府)黄(支持抗争运动)政见，壁垒越见分明。运动战火在街头持续延烧，火苗 也逐渐蔓延至不少家庭，同一屋檐下，火药随时一触即发。一场运动，撕裂了不少亲情 。      

广告
Australien Waldbrände Evakuierungen durch Marine (picture-alliance/AP/Australian Department of Defense)

山火肆虐 澳洲动员预备军人救灾

澳洲森林大火灾情不断加剧，该国总理宣布动员数千预备军人协助救灾，同时派遣三艘战舰协助灾民疏散。若澳洲气温居高不下，预计情况将再次加剧。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  