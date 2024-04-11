香港：无国界记者被逐出境 葡籍国安犯判囚5年

（德国之声中文网）「无国界记者」（RSF，也称记者无疆界组织）两名代表在周三（4月10日）赴往香港，计划旁听苹果日报创办人黎智英的国安审讯，结果其中一人被驱逐出境。该新闻自由倡议组织对外发布声明指，驻台北倡议专员白奥兰（Aleksandra Bielakowska）抵达香港机场后被入境处职员拦截，遭拘留和盘问了六个小时，期间她的财物被搜查三次。

这是无国界记者代表第一次被拒绝入境或在香港机场被拘留，该组织表示震惊，要求港府解释和保证其代表可以安全赴港。声明说：「香港当局这一举动对无国界记者来说是史无前例的，标志着当地本已不甚自由的新闻氛围进一步恶化。」

白奥兰表示：「在这一切（盘问搜查）之后，我以一个模糊的借口被实时驱逐出境。香港曾经是新闻自由堡垒，这次折磨显示香港当局多么惧怕寻求报导当地威权状况的非政府组织工作者和人权捍卫者。」同行的亚太办事处主任艾玮昂（Cédric Alviani） 没有被阻挠，两人现已返回台湾。

无国界记者指，他们此行目的是监察黎智英国安案审讯及会见当地新闻从业员。而白奥兰在去年6月和12月都能成功入境香港，旁听黎智英案开审、并与记者和外交官会晤。艾玮昂认为，港府这次禁止入境的举动，可能与无国界记者高调声援黎智英及其他案件有关。

拒绝认罪 黎智英案开庭

无国界记者：史无前例

这次事件发生在香港实施新国家安全法（基本法第23条）几周之后，该法订立了更广泛地针对「境外势力」的罪行，禁止外部干预行为。香港政府没有实时响应媒体就此事的查询。3月底，受美国资助的自由亚洲电台（RFA）表示，由于担心在23条国安法下的安全问题，宣布关闭其香港分部和遣散驻港的全职员工。

自北京在2020年在港颁布国安法以来，包括苹果日报和立场新闻等一些自由派独立媒体被迫关闭。黎智英和多名苹果日报管理层，正就串谋勾结外国势力罪接受审讯，一旦罪成可能面临终身监禁。当局称订立国安法是为了稳定社会，打击危害国安的活动。

无国界记者最新的世界新闻自由指数显示，在180个地区和国家中，香港排名第140位，比20年前的第18位大幅下跌。而中国则排名第179位。无国界记者强调，监察世界各地关于新闻自由的审判是其常规工作，例如他们也有派员监察阿桑奇的美国引渡案。

香港国安法23条生效后

葡籍音乐教师煽动分裂囚五年

另外在周四（4月11日），一名拥有葡萄牙籍的41岁音乐教师黄煡聪，在香港法院被判「串谋煽动分裂国家」罪成入狱5年。他在约十年前移民外地，于2022年回港探亲时被捕。黄煡聪被指是网上平台「香港独立党」的主席，起初被起诉串谋煽动罪，后来改为国安法下控罪，早前已经认罪。

根据案情，「香港独立党」由曾经居港的欧洲公民在2014年成立，2015年于英国注册为政党。该组织在网站和多个社媒包括Facebook 、Instagram、Telegram和Twitter（现称X）发布40多个帖文，呼吁废除《中英联合声明》、让香港独立为英联邦国家、提倡成立海外临时政府、向雇佣兵索取报价摧毁港府、筹募军费等。部分平台在被告回港前已经关闭。

香港警方发现他的手机有登入「香港独立党」社媒帐户的纪录。黄煡聪则辩称，他受托担任网上平台的管理员，但是对于分裂国家的内容不知情，否认由他发文。法官练锦鸿判刑时指此案属情节严重，批评被告身处海外隔岸观火，在港「惹起火头、其心可诛」，煽动推翻政府，严重影响了社会稳定和国家统一。

法官指无论涉案帖文是否由被告亲手撰写，发帖是有计划的行为，「非一时意气失却理智」。法官批评被告扭曲历史，将中国政府妖魔化，鼓励破坏中港政府的建议「不符历史事实、不合情理、不设实际」；相关帖文在国际上会授人以柄，令外国政客以协助香港为借口，加以对中国批评和抵制。

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