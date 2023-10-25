香港施政報告：減稅振樓市股市 明年完成23條立法

香港行政長官李家超發表任內第二份《施政報告》，在本地消費市場、樓市、股市皆積弱之際，他能否帶領香港走出政經低氣壓？
（德國之聲中文網）在週三洋洋灑灑三萬多字的施政報告以拼經濟、惠民生為主題，香港行政長官李家超說綠色封面象徵香港「由治及興，邁向欣欣向榮」。雖然報告公佈前，輿論最關注樓市和經濟措施，但他以國家安全和愛國主義教育作為首個章節。
李家超訂出基本法23條立法的明確時間表，表示將於2024年內完成立法，但未透露草案細節。基本法第23條指特區應自行立法禁止叛國、竊取國家機密、與外國政治性組織聯繫等，預料會涵蓋國安法以外更廣的範疇。港府上次提出23條立法是2003年，引發五十萬人上街示威因而擱置。
李家超在記者會說：「我們會進行諮詢，2003年不成功因為當時無法令人理解基本法23條會帶來什麼正面影響。2019年（反修例事件）令我們知道國家安全對穩定有多重要，我們會令人明白立法確保大家可以如常、自由、開心地生活，不需擔心任何危機，特別是對國家的威脅。」民主黨則認為，當局須向市民解釋基本法23條與國安法的分別，才可進行立法工作。政府亦計劃明年提交立法草案，提升保護關鍵基礎設施的網絡安全。
中國人大常委會昨天通過《愛國主義教育法》，李家超也提出多個措施響應，包括：把愛國主義教育納入國民教育體系、設立兩所博物館推廣中國發展成就及抗戰歷史、2025年起開設小學「人文科」強化國情學習等。而在校園外，當局會製作教材培訓「地區導師」，到各社區推廣國安教育。
樓市股市減印花稅
香港私人住宅價格指數本月跌至2017年以來的新低，樓價從高峰回落18%，交投量亦都疲弱。在一片「減辣」呼聲之中，李家超決定放鬆實施了逾十年的壓抑樓價措施。買家印花稅和新住宅印花稅減半至7.5%，減輕外來買家和港人業主的置業成本。為了限制短期炒賣的10%額外印花稅，年期會由三年減至兩年，換言之買房兩年後就能免稅轉售。
不過瑞銀和摩根大通認為，未來數月至明年香港樓市仍會再跌最多10%，即使減稅的作用亦有限。仲量聯行香港主席曾煥平認為，香港已錯過「撤辣」（完全撤銷壓抑樓價的稅項）的最佳時間，內地人來港買房的熱潮也過去。他指這次減稅幅度保守，預計只會減慢跌速但無法改變樓市下行的趨勢。
股市方面，港府曾於前年把股票買賣印花稅加至0.13%，以增加收入。但如今港股低迷已持續多時，市況跑輸環球市場。在施政報告公佈前一天，指數跌破17000點，再創年內新低，而本月初港股單日交投量更跌破近五年的低位。因此李家超在施政報告宣佈把稅率還原至0.1%。
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向DＷ分析，樓市和股市的減稅措施不會帶來太大效用，前者需求主要受高利息影響，而後者關鍵在於提高市場吸引力，很大程度被中國經濟和基金公司的取態牽制。
分析：政治定位限制經濟復甦
經過大型示威、移民潮和三年疫情，政府原本憧憬年初中港通關能帶動經濟反彈「復常」，但效果不如預期。開關後港人傾向外遊或北上內地消費，令本地市道甚至比疫情時更惡劣，當局近月急急推出「開心香港」、「夜繽紛」等項目希望鼓勵港人消費。
學者李兆波認為香港的經濟狀況同時也是政治議題，因為「作為國際城市，愈強調融入大灣區意味著與國際社會漸行漸遠」。雖然當局推行大量措施吸引外來人才，以彌補移民潮造成的人才荒，但李兆波認為成效仍然有限，來港的人和企業不國際化，大多都是來自中國內地。
香港在全球新股集資排名下滑至第八位，港股市值已落後於深圳和上海，李兆波預期很快會被印度超越。他向DW表示：「樓市和股市印花稅以往為庫房帶來高達100億港元進帳，政府要認真想辦法開源，否則財政赤字會持續，但這份施政報告對此關鍵問題著墨不足。」
另外為了鼓勵生育，港府即日起向每名新生嬰兒發放2萬港元獎金，為期三年；並增加公營人工受孕服務名額，容許新生兒家庭優先選購公營住宅。現任民主黨區議員周曉嵐認為，政府資助並非港人考慮生育的主要因素。他在記者會上說：「究竟小孩能否在自由開放環境成長？能否得到公平對待？接受的教育是否鼓勵獨立思維？這些才是新家庭的首要考慮。」
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。