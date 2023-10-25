香港施政報告：減稅振樓市股市 明年完成23條立法

（德國之聲中文網）在週三洋洋灑灑三萬多字的施政報告以拼經濟、惠民生為主題，香港行政長官李家超說綠色封面象徵香港「由治及興，邁向欣欣向榮」。雖然報告公佈前，輿論最關注樓市和經濟措施，但他以國家安全和愛國主義教育作為首個章節。

李家超訂出基本法23條立法的明確時間表，表示將於2024年內完成立法，但未透露草案細節。基本法第23條指特區應自行立法禁止叛國、竊取國家機密、與外國政治性組織聯繫等，預料會涵蓋國安法以外更廣的範疇。港府上次提出23條立法是2003年，引發五十萬人上街示威因而擱置。

李家超在記者會說：「我們會進行諮詢，2003年不成功因為當時無法令人理解基本法23條會帶來什麼正面影響。2019年（反修例事件）令我們知道國家安全對穩定有多重要，我們會令人明白立法確保大家可以如常、自由、開心地生活，不需擔心任何危機，特別是對國家的威脅。」民主黨則認為，當局須向市民解釋基本法23條與國安法的分別，才可進行立法工作。政府亦計劃明年提交立法草案，提升保護關鍵基礎設施的網絡安全。

中國人大常委會昨天通過《愛國主義教育法》，李家超也提出多個措施響應，包括：把愛國主義教育納入國民教育體系、設立兩所博物館推廣中國發展成就及抗戰歷史、2025年起開設小學「人文科」強化國情學習等。而在校園外，當局會製作教材培訓「地區導師」，到各社區推廣國安教育。

樓市股市減印花稅

香港私人住宅價格指數本月跌至2017年以來的新低，樓價從高峰回落18%，交投量亦都疲弱。在一片「減辣」呼聲之中，李家超決定放鬆實施了逾十年的壓抑樓價措施。買家印花稅和新住宅印花稅減半至7.5%，減輕外來買家和港人業主的置業成本。為了限制短期炒賣的10%額外印花稅，年期會由三年減至兩年，換言之買房兩年後就能免稅轉售。

不過瑞銀和摩根大通認為，未來數月至明年香港樓市仍會再跌最多10%，即使減稅的作用亦有限。仲量聯行香港主席曾煥平認為，香港已錯過「撤辣」（完全撤銷壓抑樓價的稅項）的最佳時間，內地人來港買房的熱潮也過去。他指這次減稅幅度保守，預計只會減慢跌速但無法改變樓市下行的趨勢。

股市方面，港府曾於前年把股票買賣印花稅加至0.13%，以增加收入。但如今港股低迷已持續多時，市況跑輸環球市場。在施政報告公佈前一天，指數跌破17000點，再創年內新低，而本月初港股單日交投量更跌破近五年的低位。因此李家超在施政報告宣佈把稅率還原至0.1%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向DＷ分析，樓市和股市的減稅措施不會帶來太大效用，前者需求主要受高利息影響，而後者關鍵在於提高市場吸引力，很大程度被中國經濟和基金公司的取態牽制。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



分析：政治定位限制經濟復甦

經過大型示威、移民潮和三年疫情，政府原本憧憬年初中港通關能帶動經濟反彈「復常」，但效果不如預期。開關後港人傾向外遊或北上內地消費，令本地市道甚至比疫情時更惡劣，當局近月急急推出「開心香港」、「夜繽紛」等項目希望鼓勵港人消費。

學者李兆波認為香港的經濟狀況同時也是政治議題，因為「作為國際城市，愈強調融入大灣區意味著與國際社會漸行漸遠」。雖然當局推行大量措施吸引外來人才，以彌補移民潮造成的人才荒，但李兆波認為成效仍然有限，來港的人和企業不國際化，大多都是來自中國內地。

香港在全球新股集資排名下滑至第八位，港股市值已落後於深圳和上海，李兆波預期很快會被印度超越。他向DW表示：「樓市和股市印花稅以往為庫房帶來高達100億港元進帳，政府要認真想辦法開源，否則財政赤字會持續，但這份施政報告對此關鍵問題著墨不足。」

另外為了鼓勵生育，港府即日起向每名新生嬰兒發放2萬港元獎金，為期三年；並增加公營人工受孕服務名額，容許新生兒家庭優先選購公營住宅。現任民主黨區議員周曉嵐認為，政府資助並非港人考慮生育的主要因素。他在記者會上說：「究竟小孩能否在自由開放環境成長？能否得到公平對待？接受的教育是否鼓勵獨立思維？這些才是新家庭的首要考慮。」

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