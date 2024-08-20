香港新闻自由指数：记者评分创新低

在周二（8月20日）公布的一项年度调查中，香港记者对新闻自由的评价创下新低，一个重要原因是业界担忧基本法“23条”立法对新闻业者构成威胁。

（德国之声中文网）香港记者协会和香港民意研究所周二发布的年度新闻自由指数显示，香港记者对新闻自由度的评分降至25分的历史最低点，比去年又下降了0.7分，比2013年调查开始时下降了17分，亦是自2019年以来连续五年下跌。

这一新闻自由指数是在对250多名在职记者和大约1000名公众进行问卷调查的基础上得出的。指数对香港的媒体环境进行评估，100分为满分。

超过90%的受访记者表示，今年3月颁布的《维护国家安全条例》对间谍和外国干涉等犯罪行为规定了处罚，对香港的新闻自由造成了很大损害。同一比率的新闻从业人士同时认为，过去一年，新闻自由有所倒退。

这一新的安全条例俗称（基本法）"23 条"，是继2020年北京在香港爆发大规模、部分甚至包含暴力的民主抗议活动后，为这个金融中心颁布的第二部此类法律。

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在有关新闻自由的十个评分细项中，以10分为满分，所有评分都低于5分的合格线，包括曾经合格的监察功效丶立场取态多元及免受人身威胁等三个细项。其中，立场取态多元化更跌至只有3.1分。

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94%的受访记者认为，起诉《苹果日报》创办人黎智英的案件对香港新闻自由 "极具破坏性"。其他令人担忧的事件包括《南华早报》记者陈敏莉（Minnie Chan）在北京失踪。

香港记协此前曾发表声明，表示"非常关注"陈的情况。陈敏莉是一名屡获殊荣的记者，自去年在北京参加一个安全论坛后就一直无法联系。

港人感受冲击不强

在公众问卷部分，结果显示，香港民众对新闻自由的总体评分略微上升0.8分至42.2分。在从2018年的45分大幅下降到2019年的41.9分之后，这一结果基本保持稳定。不过，认为新闻自由在过去一年有所倒退的比率却上升了七个百分点，升至53%。

同时公众对23条立法对新闻自由的冲击感受不强，只有约39%的公众认为，立法对新闻自由造成颇大或极大损害。而在2020年的新闻自由指数报告中，有52.5%公众认为，实施《港区国安法》对新闻自由会造成颇大或极大损害。

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记协对此的解释是，公众对23条立法的危害感知较低，可能是因为谘询期短，社会未有热烈讨论；以及公众可能认为新闻自由在国安法实施时已受限制，23条的实质损害不大。相反，新闻从业者则担忧工作时可能会因定义含糊而被追究法律责任。

近年来香港的新闻自由状况也是国际社会关注的议题。欧盟去年8月公布的有关香港的报告称，香港的新闻自由在2022年"大幅"下降，新闻记者遭到逮捕和指控。此外，许多香港独立媒体也已停止运营。

保护记者委员会今年一月在公布全球遭关押记者数据时也指出，中国逮捕的记者人数依然位列世界第一，且自香港国安法实施以来，"未审先囚"案例增加。

就在这一新闻自由指数发表前几周，记协新当选的主席郑嘉如在上任后被《华尔街日报》解雇。该报母公司道琼斯公司拒绝就此事件发表评论，但当时表示，该公司"将继续积极倡导新闻自由"。

（法新社、香港记者协会）

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