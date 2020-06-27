 香港新终审法院首席法官何许人也? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2020

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时政风云

香港新终审法院首席法官何许人也?

香港行政长官林郑月娥正式任命张举能为终审法院首席法官。立场被指保守的张举能曾审理2016年香港立法院“宣誓风波”的梁游上诉案，歌手梅艳芳的遗产案等。

Hongkong Berufungsgericht China (Hong Kong Court of Final Appeal)

（德国之声中文网）香港行政长官林郑月娥周四签署委任书，任命张举能为终审法院首席法官，明年1月11日起上任，接替届时退休的马道立。林郑月娥还表示，法治和司法独立是香港的核心价值，她深信凭借张举能的才干和领导能力，定能带领司法机构使得法治和司法独立在"一国两制"得框架下行稳致远。
 

香港立法会在6月18日以39票赞成票，5票反对和11票弃权，通过任命张举能为终审法院首席法官。香港媒体指出，当时有多名民主派立法会议员投弃权票，表达对司法独立受损、法官任命制度的不满。香港《明报》报道称，这是香港回归后任命法官的议案首次有议员投反对和弃权票。林郑月娥批评，民主派议员的行为是将法官委任不必要地政治化，此举不尊重司法机构及司法独立体制。


根据香港终审法院网站公布的信息，张举能出生于香港，在香港大学攻读法律，1985年前往哈佛大学法律学院取得法学硕士学位，同年获得香港大律师职业资格。


2001年他获委任为区域法院法官，2003年任高等法院原讼庭法庭法官。2008年起张举能出任宪法及行政诉讼审讯表专责法官，2011年任高等法院首席法官，并成为高等法院上诉法庭庭长。2018年10月，张举能获委任为终审法院常任法官。


张举能曾参与多起极具争议的案件，也涉猎民事和刑事案件，曾处理青年新政梁颂恒和游蕙祯上诉案、华懋集团董事局主席龚如新遗产争夺案、歌手梅艳芳的遗产案等。
 

Hongkong Abgeordnete Baggio Leung & Yau Wai Ching (Reuters/B. Yip)

游蕙祯和梁颂恒被取消资格议员后上诉失败后

宣誓风波"全面采纳人大释法
 

数年前香港立法院发生"宣誓风波"，时任高院首席法官张举能曾参与该案的上诉审理。2016年，青年新政成员梁颂恒和游蕙祯在立法院宣誓时故意拒绝宣誓，被高等法院原诉讼法庭裁定宣誓无效，取消两人议员资格。梁颂恒和游蕙祯不服判决上诉。

《立場新聞》報道稱，张举能在判词中指出，《基本法》享有最高法律地位，并采纳人大常委会就宣誓问题的释法内容，明确表明释法已成为香港法律一部分，对香港法庭有约束力。最终张举能与另外两名法官一致驳回上诉。该报在今年三月时曾指出，张举能的判词在法律界引起很大争议，因为终审法院拥有终审法权，而梁、游一案是香港内部事务，香港的法律体系有条文足以判案，张举能却选择"全面拥抱人大释法权"。


亲民主派的《苹果日报》引述资深大律师称，中央不会准许立场相反者担任终审法院首席法官的职位，担心张举能上任会令终审法院更趋保守；但建制派法界人士则认为，张举能曾审理不少大案，能秉持法律角度看待事情，予任保守中立的印象，因此是胜任人选。
 

《明报》引述法律界出身的公民党成员郭荣铿表示，业界忧虑"港区国安法"立法后，香港司法独立受损，期许张举能接收后坚守原则。据报道，郭荣铿是公民党中唯一在立法会任命投票案投下赞成票的成员，其他公民党员全投弃权票。
   

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香港被取消资格议员败诉

梁颂恒和游蕙祯上诉失败。本周三（11月30日），香港高等法院驳回两人因被撤销立法会议员资格提出的上诉。二人回应称，尊重但不认同判决，指北京明显粗暴介入香港内部事务，梁颂恒表示会积极考虑上诉至终院。 (30.11.2016)  

香港法院遵从人大释法 梁、游丧失议员资格

周二下午，香港高等法院裁定撤消香港本土派政党“青年新政”梁颂恒、游蕙祯两人的立法会议员资格。上周，全国人大常委会已经就香港《基本法》第104条作出了司法解释；而香港高等法院也在周二的判决书中指出，人大释法对香港法庭具有约束力。 (15.11.2016)  

游蕙祯梁颂恒被控罪 斥检控匪夷所思

本土派青年新政游蕙祯和梁颂恆去年11月涉嫌闯入立法会宣誓和开会，26日早上被香港警方以“非法集结”及“强行进入立法会”的罪名上门拘捕。梁颂恆批评控告罪名“匪夷所思”，是当权者对反对派的进一步政治打压。 (26.04.2017)  

梁颂恒、游蕙祯上诉至终审法院

周三，被裁定丧失立法会议员资格的香港本土派政治人士梁颂恒、游蕙祯正式向香港终审法院提出上诉。上诉书中强调，此案涉及重大公众利益。 (28.12.2016)  

梁颂恒、游蕙祯宣誓案终极上诉失败

因立法会宣誓风波被裁定丧失议席的香港青年新政游蕙祯和梁颂恒，本周五被终审法院拒纳上诉申诉，指上诉并无合理争拗之处。至此宣誓案终极上诉失败，两人需支付讼费。 (25.08.2017)  

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