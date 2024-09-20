香港新煽动罪作出首两例判决

因“煽惑性”着装和涂写“港独信息”字句，香港男子诸启邦和锺文杰成为新国安法煽动罪的首两例获刑者，分别被判处监禁14个月和10个月。

（德国之声中文网）周四（9月19日），香港男子诸启邦和锺文杰成为新国安法煽动罪的首两例获刑者，分别被判处监禁14个月和10个月。两起判决均由国安法指定法官、西九龙裁判法院总裁判官苏惠德（Victor So）作出。

今年6月12日是2019年香港大规模"反送中"民主抗议运动爆发五周年纪念日，27岁的诸启邦身穿印有"光复香港，时代革命"口号的T恤，戴着印有"FDNOL"即"五大诉求，缺一不可"（Five Demands, Not One Less）英文缩写的黄色口罩，行走在香港港铁站附近。这是那场民主运动中两个主要的口号。很快，他被警察拘捕。

法庭审理显示，诸启邦告诉警方，他以当天的着装提醒人们记住那场抗议运动。

总裁判官苏惠德周四称，被告早于 3月已由台湾购入印有具煽动字眼的上衣，并挑选在 6月 12日这个特别日期穿上外出，"明显是伺机宣场危害国安讯息"，属有预谋犯案，并希望"藉一个象征启动的日子"，"煽惑他人纪念动乱，企图令动乱的思想死灰复燃，对社会秩序构成莫大的风险"。

诸启邦于本周一承认一项"意图煽动他人行为"的指控。根据香港新国安法，即以《基本法》中"第23条"立法通过《维护国家安全条例》，该罪名最高可判处10年监禁。

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新煽动罪第二起判例

同日，以新国安法煽动罪起诉的第二起案例也被宣判，被告是29岁银行文员锺文杰。

今年3月至4月期间，锺文杰三次在多辆公共巴士座位的椅背上，写上"民族自强"、"香港独立"或"光时"等字句，被控三项煽动罪。他在周四表示认罪之后被判处10个月监禁。

苏惠德判指责锺文杰的做法是"大肆宣扬港独讯息，亦非一时冲动或即兴行事"，每项控罪以12个月监禁为量刑起点，考虑到被告认罪，判处入狱 10个月。

从殖民时期立法到新国安法

煽动罪是英国殖民时期订立的法律，自审判1967年"六七暴动"的左派分子后便没有再使用过，几近废除。2020年，香港当局"复活"有关条例，频繁以此罪名作出拘捕和检控。

2020年颁布实施的港版国安法，以分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动或勾结外国势力等罪名打压异己，最高可判处终身监禁。

2024年3月，香港根据《基本法》中的"第23条"立法通过《维护国家安全条例》，言论自由等遭到进一步限制。

根据英国殖民时期的煽动罪条例，违法者最高可判处两年监禁。但《维护国家安全条例》将煽动叛乱罪的最高刑期提高到7年，如果涉及"外部势力"，最高刑期为10年。

截至本月，已有303人因香港两项国安法被捕，其中176人被起诉，160人被定罪。

（综合报道）

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