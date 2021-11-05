 香港新政：入职教师将考核《基本法》以及《国安法》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2021

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时政风云

香港新政：入职教师将考核《基本法》以及《国安法》

香港政府前不久做出对公务员进行《基本法》测验的要求，教育局称将对入职中小学教师也进行类似考核，不仅如此，明年可能引入国安法考试内容。

Hongkong Coronavirus Schule

香港学校

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香港中文大学学生会周四发表声明宣布解散。事件的导火索是今年参选学生干事会的“朔夜”内阁，其参选及受访言论被校方指责不实，并被要求向政府独立注册，自行承担法律责任。

成立于1990年的香港职工会联盟（HKCTU）9月中传出启动解散程序的消息，并于10月3日招开会员大会、投票后正式解散。港媒统计，从今年1月起，已有至少49个民间组织解散、停运。

维园烛光晚会主办方、拥有30多年历史的香港支联会通过解散议案。中国国务院港澳办发言人称，解散是“这一反中乱港组织的必然下场”。今年以来，香港已经有不少民间团体宣布解散。

（德国之声中文网）香港教育局表示，将要求香港中小学校只聘任已经通过《基本法》测试的新教师。教育局局长杨润雄周五（10月15日）接受香港电台《千禧年代》节目访问时做出的这番表态。

杨润雄具体谈到，“第一步先做享有政府津贴的中小学，每年涉及约一千多至二千名新聘教师，不排除下一步推展至直资学校、幼稚园教师，长远或会纳入更多教师。至于已入职教师，由于一直有培训，暂时不用考《基本法》测试”。

香港中小学部分为政府学校，其中教师已经是公务员。非政府学校中又分为津贴学校和直资及私立学校。

事实上，从下学年开始招聘中小学新教师要进行《基本法》考核的要求，已在香港政府的施政报告中提出，意在向招聘公务员措施看齐。

目前入职公务员的考核包括《基本法》测试。不过，香港政府将"升级"招聘公务员的入职测试，预计明年将把《香港国安法》纳入考核范围，杨润雄说，将参考招聘公务员做法，不排除明年年底启动考核新教师有关《香港国安法》的内容。 

他告知，香港教育局将推出一份教师专业操守指导。这些措施“并非收紧教师的言行自由。”

此外，香港教育局还要求学校从明年开始每周举行一次升国旗仪式。

China Hongkong National Security Education Day

从明年起学校每周举行一次升旗仪式

工会认为做法“适切”

香港教育工作者工会主席黄建豪在香港电台表示，“有关做法适切”。他说，不少新入职教师向他反映，对在校园推行国安教育不太了解，如果有考试，可让新教师对《基本法》和国安法有更多认识，避免在教学时违反相关法例。 

黄建豪指出，现时大部分准教师毕业前都会应考公务员的综合招聘考试，因此要再应付入职时《基本法》测试不会有太大困难，他又建议学校举办工作坊，让新老师更了解校园国安教育。 

多间大学已于本学年将国安法及国安教育纳入本科生的必修课程。黄建豪说，大学课程目的是让准教师了解不可涉及违反国安法，教育局的考核则是希望教师恪守《基本法》，两者起步点不同，建议经过一段时间磨合后，可让准教师选择，修读并通过指定校内课程考核，抑或参加《基本法》考试，作为入职条件。

(综合报道)

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