香港新政：入职教师将考核《基本法》以及《国安法》

（德国之声中文网）香港教育局表示，将要求香港中小学校只聘任已经通过《基本法》测试的新教师。教育局局长杨润雄周五（10月15日）接受香港电台《千禧年代》节目访问时做出的这番表态。

杨润雄具体谈到，“第一步先做享有政府津贴的中小学，每年涉及约一千多至二千名新聘教师，不排除下一步推展至直资学校、幼稚园教师，长远或会纳入更多教师。至于已入职教师，由于一直有培训，暂时不用考《基本法》测试”。

香港中小学部分为政府学校，其中教师已经是公务员。非政府学校中又分为津贴学校和直资及私立学校。

事实上，从下学年开始招聘中小学新教师要进行《基本法》考核的要求，已在香港政府的施政报告中提出，意在向招聘公务员措施看齐。

目前入职公务员的考核包括《基本法》测试。不过，香港政府将"升级"招聘公务员的入职测试，预计明年将把《香港国安法》纳入考核范围，杨润雄说，将参考招聘公务员做法，不排除明年年底启动考核新教师有关《香港国安法》的内容。

他告知，香港教育局将推出一份教师专业操守指导。这些措施“并非收紧教师的言行自由。”

此外，香港教育局还要求学校从明年开始每周举行一次升国旗仪式。

从明年起学校每周举行一次升旗仪式

工会认为做法“适切”

香港教育工作者工会主席黄建豪在香港电台表示，“有关做法适切”。他说，不少新入职教师向他反映，对在校园推行国安教育不太了解，如果有考试，可让新教师对《基本法》和国安法有更多认识，避免在教学时违反相关法例。

黄建豪指出，现时大部分准教师毕业前都会应考公务员的综合招聘考试，因此要再应付入职时《基本法》测试不会有太大困难，他又建议学校举办工作坊，让新老师更了解校园国安教育。

多间大学已于本学年将国安法及国安教育纳入本科生的必修课程。黄建豪说，大学课程目的是让准教师了解不可涉及违反国安法，教育局的考核则是希望教师恪守《基本法》，两者起步点不同，建议经过一段时间磨合后，可让准教师选择，修读并通过指定校内课程考核，抑或参加《基本法》考试，作为入职条件。

(综合报道)

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