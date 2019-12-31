香港：新年伊始 抗议不止

（德国之声中文网）香港民间人权阵线发起元旦大游行，计划由铜锣湾维园出发步行到中环遮打花园。此次主题为"毋忘承诺 并肩同行"，之前已获警方发出不反对通知书。

周三（1月1日）下午两点，维园已聚集大批参与游行的民众。民阵宣布于2点40分提前出发。据香港《明报》报道，游行队伍由新上任的区议员领头，包括早前遇袭、右耳被咬的民主党东区区议员赵家贤。队伍高呼"反对警察加人工（工资）"、"无惧黑暗，并肩同行"、"五大诉求，缺一不可"、"释放所有政治犯"等口号。

游行开始约两小时后，警方与游行人士在湾仔发生零星冲突，警方投掷催泪弹，并于5点半要求民阵终止游行，即刻解散游行人潮。香港电台援引警方数据报道称，截至下午5时15分，有47560人由维园出发，当时仍有13000人在维园。民阵之后表示，无法完全准确计算游行人数，但推算人数超过去年6月9日游行的103万人。

民阵谴责警方腰斩游行

对于警方终止游行的要求，民阵透过脸书专页发表声明表示，疏散群众是按不反对通知书要求，迫于无奈的做法，民阵绝对不同意警方腰斩的决定，警方相关言论是充满谎言、误导及分化香港人。民阵补充道，新一年第一个合法游行，警方却藉词腰斩，充显示政府"旨暴制乱"，无意回应市民诉求，严重侵犯市民参与和平集会的权利。

香港"民权观察"也就此发表声明，谴责警方滥用管制游行集会的权力，批评警方的决定不合法及侵犯市民参与和平游行集会、表达意见的权利，只会进一步激化社会冲突。

港府：游行大致顺畅有序

香港政府发言人稍后总结指出，游行至今大致顺畅有序，大部分市民以依法、和平理性的方式表达他们的诉求，"特区政府一向尊重市民和平游行集会和理性表达意见的自由和权利，这亦是港人珍惜的重要社会核心价值。"该发言人呼吁市民在游行完结后应尽快离开，切勿参与任何可能发生的非法示威或暴力活动，"为了维护法治和社会安宁，警队会严正执法"。

另据香港01报道，游行期间，有人于高等法院门外喷漆，写上"法治已死"；亦有人向汇丰总行的铜狮子淋红油，及毁坏湾仔分行设备，防暴警一度在分行外喷椒及掟手掷式催泪弹，期间制服多人。此外，位于游行路线旁的湾仔轩尼诗道中国人寿大厦大堂玻璃也遭到破坏。

入夜之后仍不平静

香港警察稍晚时候在脸书专页发布信息称，入夜后，有蒙面暴徒在铜锣湾、湾仔及中环多区肆意破坏。暴徒以杂物堵路，掘起路面砖头，甚至纵火焚烧银行门口及柜员机。 "因应现场情况，警方已开始驱散，包括出动人群管理特别用途车辆。警方警告暴徒立即停止违法行为，警方会继续採取驱散及拘捕行动。"

香港电台晚间报道，过百名香港市民在铜锣湾崇光百货至铜锣湾广场一期的轩尼诗道，被大批防暴警察截停和截查，同一时间，一批在对面马路封锁线外围观的市民，不断高叫“放人”等口号，立法会议员邝俊宇晚上到场，要求警方解释扣查市民的原因。