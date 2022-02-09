 香港新增病例创纪录 拟建港版“火神山” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

香港新增病例创纪录 拟建港版“火神山”

香港周六公布新增确诊病例1514例，创下新的纪录，已向中国内地寻求支持，或建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。

香港最新一波新冠肺炎疫情持续，2月12日单日新增创纪录

香港最新一波新冠肺炎疫情持续，2月12日单日新增创纪录

（德国之声中文网）香港周六（2月12日）公布新增确诊病例1514例，创下新纪录。尽管采取了严格的防疫限制措施，但是香港仍然无法阻止疫情不断扩大，已向中国内地寻求支持。

香港和中国大陆是世界上为数不多的要求将新冠病毒“清零”的地方，而不是试图与病毒共存。但事实证明，奥密克戎在这个全球金融中心难以控制。

和周五的新增确诊病例1325例相比，周六有所增加。另有大约1500人在初步检测中呈阳性，可能会让确诊病例进一步增加。3人死亡。

香港卫生署卫生防护中心总监徐乐坚表示，这是两年以来抗疫最艰难的战斗。他呼吁市民留在家中，避免聚会，尽快接种疫苗。

香港政务司司长李家超、食物及卫生局局长陈肇始等人周五前往深圳，出席第二次内地与香港新冠肺炎疫情专题交流会，寻求内地的支持。

陈肇始在会上表示，正就建设方舱医院与内地方面联络，特区政府亦正跟进征用校舍用作隔离设施，或兴建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。目前，香港医院为新冠患者提供的床位已经达到90%占用率。同时，特区政府会增购更多快速测试试剂，同时增加更多采样和检测中心。

人们在检测中心外排起长队，有时需要等候几个小时

人们在检测中心外排起长队，有时需要等候几个小时

香港每天都有数十万人接受核酸检测，包括老人和儿童，不堪重负的检测中心外排起长队。

香港大学的流行病学家说，香港新冠感染人数在几周内可能达到每天数万人，对老年人构成重大风险。这里很多人没有接种疫苗，因为在此之前的严防死守貌似成功地阻止了病毒的传播。

一些流行病学家说，只有进行为期两个月的大陆式全面封锁，才能将感染人数恢复到零。但他们警告说，“清零”并不是一个彻底的解决之道，因为奥密克戎随时可能卷土重来。

在周五晚些时候发表的预先录制的媒体访谈中，香港食物及卫生局局长陈肇始说，她不希望实施封锁，最好是居民自觉呆在家里。

自新冠疫情开始以来，香港确诊病例超过20000例，死亡200多例，远远少于全球大多数其他地方，但仍然承受着巨大的经济和心理代价。该地实施严格的防疫措施，航班量减少了90%，严格限制过境航班。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

欧洲商会：香港持续封锁恐危及其金融中心地位

香港欧洲商会在一份报告草案中指出，由于一直采取严格的防疫规定，香港可能要等到2024年年初才会重新开放，但这可能引发外国公司和员工的外流，并危及其金融中心的地位。  

香港防疫：国泰前空少因违反检疫规定遭捕

香港因奥密克戎而引发第五波疫情，舆论将矛头指向违反防疫规定，外出聚餐的两名国泰空少。目前两人已正式被港警逮捕起诉，并遭国泰开除，但愈趋严苛的防疫规定，也让机组人员的身心健康受到关注。  

香港特区政府:讨论疫情不会触犯《国安法》

香港特区政府1月30日表示，就香港的防疫策略进行讨论或者发表“一般性言论”并不违法，也不会触及全国性的《国家安全法》。  

香港估日增千例新冠确诊 随北京「清零」还可行？

香港正面临第五波新冠疫情，确诊数不断突破疫情爆发以来的新高点，港府也因此公布最为严厉的社交距离措施，包括限聚令由4人收紧至2人，理发厅和宗教场所也必须关闭。  

相关内容

A TV screen shows Hong Kong Chief Executive Carrie Lam talking during a news conference at a restaurant in Hong Kong, Tuesday, Feb. 8, 2022. Hong Kong's leader on Tuesday announced tough social-distancing restrictions on the city, including restricting private gatherings to only two families, public gatherings limited to two and closing more businesses as daily cases surge to over 600. (AP Photo/Vincent Yu)

香港估日增千例新冠确诊 随北京「清零」还可行？ 09.02.2022

香港正面临第五波新冠疫情，确诊数不断突破疫情爆发以来的新高点，港府也因此公布最为严厉的社交距离措施，包括限聚令由4人收紧至2人，理发厅和宗教场所也必须关闭。

BEIJING, CHINA - JANUARY 10: A medical worker performs a PCR test on January 10, 2022 in Beijing, China. On January 8 China reported its first two cases of Omicron variant in the city of Tianjin, 100 km south-east of Beijing, the entire population of Tianjin, 14 million, is being tested and some district have been put into lockdown. However, on January 10, two more Omicron cases were reported in Anyang city, Henan Province. With 25 days to the beginning of Beijing Winter Olympics, authorities are on high alert to prevent the spread of Covid-19. (Photo by Andrea Verdelli/Getty Images)

清零政策令在华德企叫苦不迭 30.01.2022

过去两年以来，中国严防死守的防疫政策，使在华德国企业面临的压力越来越大。国际货币基金也向中国政府发出了放松防疫措施的呼吁。

Themenbild / Symbolfoto Corona-Pille Paxlovid von Pfizer. Anti-Covid-Pille: Regierung kauft eine Million Packungen. Corona-Pille von Pfizer reduziert Klinikrisiko um 90 Prozent.

中国应急附条件批准辉瑞新冠口服药Paxlovid 12.02.2022

中国国家药监局周五发布消息，应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物Paxlovid进口注册。这是中国批准的第一款专门用于治疗新冠病毒感染的口服药。辉瑞公司代表称这是一个重要里程碑。