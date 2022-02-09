香港新增病例创纪录 拟建港版“火神山”

（德国之声中文网）香港周六（2月12日）公布新增确诊病例1514例，创下新纪录。尽管采取了严格的防疫限制措施，但是香港仍然无法阻止疫情不断扩大，已向中国内地寻求支持。

香港和中国大陆是世界上为数不多的要求将新冠病毒“清零”的地方，而不是试图与病毒共存。但事实证明，奥密克戎在这个全球金融中心难以控制。

和周五的新增确诊病例1325例相比，周六有所增加。另有大约1500人在初步检测中呈阳性，可能会让确诊病例进一步增加。3人死亡。

香港卫生署卫生防护中心总监徐乐坚表示，这是两年以来抗疫最艰难的战斗。他呼吁市民留在家中，避免聚会，尽快接种疫苗。

香港政务司司长李家超、食物及卫生局局长陈肇始等人周五前往深圳，出席第二次内地与香港新冠肺炎疫情专题交流会，寻求内地的支持。

陈肇始在会上表示，正就建设方舱医院与内地方面联络，特区政府亦正跟进征用校舍用作隔离设施，或兴建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。目前，香港医院为新冠患者提供的床位已经达到90%占用率。同时，特区政府会增购更多快速测试试剂，同时增加更多采样和检测中心。

香港每天都有数十万人接受核酸检测，包括老人和儿童，不堪重负的检测中心外排起长队。

香港大学的流行病学家说，香港新冠感染人数在几周内可能达到每天数万人，对老年人构成重大风险。这里很多人没有接种疫苗，因为在此之前的严防死守貌似成功地阻止了病毒的传播。

一些流行病学家说，只有进行为期两个月的大陆式全面封锁，才能将感染人数恢复到零。但他们警告说，“清零”并不是一个彻底的解决之道，因为奥密克戎随时可能卷土重来。

在周五晚些时候发表的预先录制的媒体访谈中，香港食物及卫生局局长陈肇始说，她不希望实施封锁，最好是居民自觉呆在家里。

自新冠疫情开始以来，香港确诊病例超过20000例，死亡200多例，远远少于全球大多数其他地方，但仍然承受着巨大的经济和心理代价。该地实施严格的防疫措施，航班量减少了90%，严格限制过境航班。

（路透社）

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