 香港新增多名疑似武汉不明肺炎患者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2020

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香港新增多名疑似武汉不明肺炎患者

周末，香港新增多起疑似感染武汉不明原因病毒性肺炎的患者。香港当局启动“严重”应变级别，并加强整体抵港旅客的防控工作。

Hongkong Tram Straßenbahn (Getty Images/AFP/P. Parks)

香港短时间出现15起疑似感染武汉不明肺炎个案，当局表示将加强防控

（德国之声中文网）香港特别行政区食物及卫生局局长陈肇始（Sophia Chan）周日表示，香港新增7宗因可能感染肺炎而住院接受治疗的个案。截至目前，香港共有15人可能感染了这种不明呼吸道疾病。

陈肇始说，新发现感染不明肺炎的病人情况稳定。对于那些过去14天里去过武汉并出现发烧症状的人，香港当局要求医院和医生立即报告。她强调，香港已加强整体抵港旅客的防控工作，武汉到港列车及关口已设有设备及相关人员检测及加强防控，当局将与内地当局商讨是否需要在口岸位置加强防范。此外，陈肇始还提醒香港市民前往内地时，不要前往湿街市（指湿货市场，海产市场）或食野味，呼吁外游返港市民若干不适须尽快就医。

武汉卫生当局1月3日公布，肺炎感染者已从去年12月31日的27人增加到44人，其中11人属于重症病例，临床病征主要是发热，有少数病人呼吸困难，双肺呈现近浸润性病灶。当局表示，病源鉴定及病因溯源工作仍然在进行当中，已经排除与流感、禽流感、腺病毒感染等常见的呼吸道疾病有关。当局流行病学调查显示，部分病例为武汉市华南海鲜城的经营户。所有病例目前都在医院接受隔离治疗，121名与病人密切接触过的人也被列入追踪观察名单。

新加坡《早报》1月5日报道，新加坡也接到首起与中国武汉肺炎疫情有关的可疑病例，病患是曾到过武汉的三岁中国籍女童。

2002-2003年，中国南方省份爆发萨斯，并向其它省份蔓延。大陆、香港等地共有700多人死于这种非典型肺炎。

乐然/张筠青（美联社等）

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