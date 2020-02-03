香港新冠病毒现首例人传人 医护要求全面封关

（德国之声中文网）香港当局周一确认，一名住在九龙黄埔的72岁女子被早前确诊的儿子传染新型冠状病毒， 于病毒潜伏期间亦未有出游大陆之记录。这是香港首例人传人病例。

根据"Now新闻台"报导，港府宣布从2月4日凌晨起关闭罗湖、落马洲、皇岗及港澳码头4个口岸, 只会开放机场、深圳湾及港珠澳大桥口岸。

行政长官林郑月娥表示，此举与医管局部分员工发起罢工完全没有关系。她又指，宣布控制关口措施与早前实施是一脉相承，只是力度不同，进一步封关并非「转軚」(改变决定)。

她表示不全面封关，是要照顾港人整体利益，因为香港与内地有紧密联系，一刀切措施有很大影响。林郑最后表示，任何人以极端手段威迫政府或医管局，做对公众有害无益的事，是不会得逞的。

根据《香港01》报导，医管局员工阵线称已经有3,000名会员响应开始第一阶段罢工，即停止非紧急医疗服务。组织方更预告若政府在3日晚上6点前不回应罢工诉求，会进一步升级罢工规模，涵盖所有职系同事。

组织方提出五大诉求：禁止任何旅客由中国入境、确保口罩供应充足、提供足够隔离病房、提供足够照顾病人的医护、公开承诺不秋后算账。

参与罢工的医护于九龙医管局总部内重申，要求政府全面封关，对于林郑月娥最新公布的封关措施表示"不收货"(不接受)。医管局员工阵线主席余慧明更指:"我们的行动会逐步迫使封关，留下了三个关口，接近六成人由这三个关口进入，看不出政府有诚意。不是针对中国籍人，是要非港居民经中国入港。"

2月3日香港部分医护人员开始罢工

立法会议员(九龙东)胡志伟指出:"现在政府封剩的关口，用的解释是还有很多香港人要往来两地，因此要留下安排作平冲，但正正因为来往两地的香港人，及在内地利用有限关口进入香港的内地人，成为疫情可能的潜在传播者。"

亦有经皇岗口岸往返中港两地的港人批评政府做法阻碍民生,因不少人受内地低租金或低楼价吸引,在深圳工作或置业,批评政府此举让人无所适从。亦有人指出,就算全面封关也不一定可以减低本土爆发之风险。

港府已经在1月28日停发中国公民自由行的通行证，但是31日特首林郑月娥在记者会上说，禁止中国大陆人入境违反国际卫生条例，与世卫声明有冲突，世卫已促请各国不要采取任何助长"歧视的行动"。 随着香港确诊病例增加，甚至出现疑似社区感染的病例，港人的不满逐渐升高。

目前已经有62个国家针对中国公民或是从中国出境的旅客实施限制措施，例如欧盟申根区除了法国之外，全面停止发放签证给中国公民。 其他国家如美国、菲律宾、朝鲜已采取不准许中国人入境的措施。

作者：周正豪（实习记者）