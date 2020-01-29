香港新冠病毒扩散 医护罢工施压港府

（德国之声中文网）「医管局员工阵线」的会员若要参与罢工，需要在上午9到12时之间到全港7间大医院签到，包括玛丽医院、东区尤德夫人那打素医院、伊利沙伯医院、基督教联合医院、玛嘉烈医院、韦尔斯亲王医院及屯门医院。 上午，各街站已经陆续有会员签到，贴出「封关救港」的标语。

先前，林郑月娥拒绝全面关闭香港与中国之间的关卡，认为「封关」是「歧视中国人」。 「医管局员工阵线」因此发起2月3日罢工表达不满。

组织方提出五大诉求：禁止任何旅客由中国入境、确保口罩供应充足、提供足够隔离病房、提供足够照顾病人的医护、公开承诺不秋后算账。

根据《香港01》报导，医管局员工阵线称已经有3,000名会员响应，开始第一阶段罢工，即停止非紧急医疗服务。 组织方更预告若政府在3日晚上6点前不回应罢工诉求，会进一步升级罢工规模，涵盖所有职系同事。

港府已经在1月28日停发中国公民自由行的签证，但是31日特首林郑月娥在记者会上说，禁止中国大陆人入境违反国际卫生条例，与世卫声明有衡突，世卫已促请各国不要采取任何助长「歧视的行动」。 随着香港确诊病例增加，甚至出现疑似社区感染的病例，港人的不满逐渐升高。

目前已经有62个国家针对中国公民或是从中国出境的旅客实施限制措施，例如欧盟申根区除了法国之外，全面停止发放签证给中国公民。 其他国家如美国、菲律宾、朝鲜已采取不准许中国人入境的措施。

罗法/文木(综合报导)