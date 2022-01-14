香港新任大律师公会主席：不谈「纯政治」

(德国之声中文网) 香港大律师公会周四(20日)选出新任主席杜淦堃，他表示律师应该避免谈论政治，并与中国大陆建立更紧密的联系，这样的说法公会过去的立场大相径庭。

杜淦堃在没有竞争对手的情况下，选上大律师公会的最高职位，他告诉记者，该团体最关心的是维护法治，他说这「不是一个政治概念」。

他说:「公会并非时事评论员，纯政治议题与公会无关，但政治及法治议题在某层面上会重叠，未来一年要好好拿捏。」

香港大律师公会过去一直是人权的积极捍卫者，前大律师公会主席夏博义 (Paul Harris)批评北京实施的国家安全法，他建议政府应修改安全法以确保人权得到保护。但这个动作引起了中国官员的强烈谴责，官媒《人民日报》还批评他是「过街老鼠」。

2019年，这个专业团体也曾积极反对不受欢迎的《逃犯条例》修订草案，该法案引发了香港几十年来规模最大、最激烈的民主抗议活动。北京后来实施了国家安全法，平息了异议，重塑了这个城市的法律格局。

对于这个争议，杜淦堃说:「国安法仍属新事物，认为应给予法庭时间，诠释法律条文，他对法庭履行相关责任有信心。」

香港法治已死?

许多西方国家政府因《香港国安法》对有关官员进行制裁，他们认为此法破坏了香港的自由和自治，并让香港变得越来越像独裁的中国大陆。

杜淦堃说，他理解为什么有些人会对这个城市的法治感到悲观，但他认为大律师仍然可以发挥关键作用。他说，就个人而言，不认同香港法治已死。

杜淦堃以及其他两位竞选副职的大律师被当地媒体描述为温和派，很少对社会问题发表意见。当被问及他的参选是否是为了安抚北京的妥协方案时，杜淦堃说，他和他的两位同事在决定参选时没有得到中央的鼓励或任何支持。

根据法新社报道，香港大律师公会过去与中国大陆官员保持良好关系，每年都会被邀请访问北京，但近年关系生变，双方减少互动。

杜淦堃当选主席后说，如果收到邀请，大律师公会「肯定会想去北京」。

(法新社等)

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