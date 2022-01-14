 香港新任大律师公会主席：不谈「纯政治」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2022

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时政风云

香港新任大律师公会主席：不谈「纯政治」

香港大律师公会2019年站在反修例这边，2020年也批评《香港国安法》，如今公会选出了新任主席，对当局态度出现180度大转变。

Hongkong Victor Dawes der neue Leiter der Anwaltskammer

杜淦堃说，专业机构应该抓住机会在中国大陆发展业务，并与利益相关者修补关系，但没有给出具体建议。

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前支联会副主席邹幸彤的案件判刑出炉，遭判入狱15个月。除案件结果引人关注外，邹幸彤在法庭上亲自上阵与法官攻防的内容也引起旁听群众拍手叫好。

有评论认为，近年来在中国大陆和香港，偏公民社会类的社群组织的存在，都会被认为可能是挑战政权的合法性。对于活动人士来说，“颠覆国家政权”成为一种“口袋罪”。

香港律师会8月24日举行选举，原本「开明派」被视为有机会翻盘争取理事会的主导权，但选前的突发状况可能令其愿望告吹。无论结果如何，这次法律界的选举在现今香港政治气候下，仍然别具意义。

《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。

香港大律师公会指出港人出入境自由受《基本法》保障，港府修订现有条例可能会使“权力变得不受制约”。香港保安局则表示，大律师公会未能正确反映条文目的和事实，引起不必要误解感到失望。

(德国之声中文网) 香港大律师公会周四(20日)选出新任主席杜淦堃，他表示律师应该避免谈论政治，并与中国大陆建立更紧密的联系，这样的说法公会过去的立场大相径庭。

杜淦堃在没有竞争对手的情况下，选上大律师公会的最高职位，他告诉记者，该团体最关心的是维护法治，他说这「不是一个政治概念」。

他说:「公会并非时事评论员，纯政治议题与公会无关，但政治及法治议题在某层面上会重叠，未来一年要好好拿捏。」

香港大律师公会过去一直是人权的积极捍卫者，前大律师公会主席夏博义 (Paul Harris)批评北京实施的国家安全法，他建议政府应修改安全法以确保人权得到保护。但这个动作引起了中国官员的强烈谴责，官媒《人民日报》还批评他是「过街老鼠」。

2019年，这个专业团体也曾积极反对不受欢迎的《逃犯条例》修订草案，该法案引发了香港几十年来规模最大、最激烈的民主抗议活动。北京后来实施了国家安全法，平息了异议，重塑了这个城市的法律格局。

对于这个争议，杜淦堃说:「国安法仍属新事物，认为应给予法庭时间，诠释法律条文，他对法庭履行相关责任有信心。」

Hongkong Victor Dawes der neue Leiter der Anwaltskammer

杜淦堃以及其他两位竞选副职的大律师被当地媒体描述为温和派，很少对社会问题发表意见。

香港法治已死?

许多西方国家政府因《香港国安法》对有关官员进行制裁，他们认为此法破坏了香港的自由和自治，并让香港变得越来越像独裁的中国大陆。

杜淦堃说，他理解为什么有些人会对这个城市的法治感到悲观，但他认为大律师仍然可以发挥关键作用。他说，就个人而言，不认同香港法治已死。

杜淦堃以及其他两位竞选副职的大律师被当地媒体描述为温和派，很少对社会问题发表意见。当被问及他的参选是否是为了安抚北京的妥协方案时，杜淦堃说，他和他的两位同事在决定参选时没有得到中央的鼓励或任何支持。

根据法新社报道，香港大律师公会过去与中国大陆官员保持良好关系，每年都会被邀请访问北京，但近年关系生变，双方减少互动。

杜淦堃当选主席后说，如果收到邀请，大律师公会「肯定会想去北京」。

(法新社等)

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