香港新主教上任 称愿协助社会修补撕裂

（德国之声中文网）天主教香港教区新任主教周守仁周六（12月4日）表示，希望他能领导教会协助香港修补裂痕。

香港教区当日下午在建造于19世纪的香港圣母无原罪主教座堂为周守仁举行晋牧礼仪。因为新冠疫情，出席礼仪者均佩戴口罩。

据港媒《明报》报道，仪式由教区宗座署理汤汉枢机主礼，并由荣休主教陈日君枢机、辅理主教夏志诚襄礼。陈日君及夏志诚把手放在周守仁头上作「覆手」祝福，又为周守仁授予福音书、戒指、礼冠及牧杖，并登上香港教区主教座位。

“反送中”运动导致香港社会以及该城市的40万天主教徒内部产生分裂。一些人支持政府恢复秩序，而另一些人则说政府不适当地限制了这个号称“高度自治”的城市的言论自由和抗议权利。

香港特首林郑月娥是“反送中”运动的抗议对象之一，媒体大亨黎智英则因支持抗议而被捕入狱。而他们都是天主教徒。

据港媒报道，林郑月娥、创新及科技局长薛永恒、前特首曾荫权及其太太周六均出席了礼仪。

据美联社报道，周守仁在周六表示，虽然新冠疫情具有破坏性，但令人欣慰的是，疫情之下一些香港人不分政治立场或宗教信仰，伸出援手，互相帮助。他表示教会愿成为沟通平台，协助社会修补撕裂。

天主教香港教区前主教杨鸣章于2019年1月病逝。今年5月，教宗方济各任命耶稣会会士周守仁为香港教区新主教。

周守仁是香港人，曾在美国和爱尔兰接受教育。他在2018年被任命为耶稣会中华省会长。被视为温和派的周守仁呼吁尊重不同的观点。他在被任命后的新闻发布会上曾表示，期望聆听和对话可重新团结各界，但强调团结不是一式一样，而是要在多元中找到团结。

（美联社，明报）

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