 香港新主教上任 称愿协助社会修补撕裂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港新主教上任 称愿协助社会修补撕裂

香港教区12月4日为新任主教周守仁举行晋牧礼仪。周守仁表示，教会愿成为沟通平台，协助社会修补撕裂。

原华仁书院校监周守仁成为天主教香港教区新主教

原华仁书院校监周守仁成为天主教香港教区新主教

（德国之声中文网）天主教香港教区新任主教周守仁周六（12月4日）表示，希望他能领导教会协助香港修补裂痕。

香港教区当日下午在建造于19世纪的香港圣母无原罪主教座堂为周守仁举行晋牧礼仪。因为新冠疫情，出席礼仪者均佩戴口罩。

据港媒《明报》报道，仪式由教区宗座署理汤汉枢机主礼，并由荣休主教陈日君枢机、辅理主教夏志诚襄礼。陈日君及夏志诚把手放在周守仁头上作「覆手」祝福，又为周守仁授予福音书、戒指、礼冠及牧杖，并登上香港教区主教座位。

陈日君及夏志诚把手放在周守仁头上作「覆手」祝福

陈日君及夏志诚把手放在周守仁头上作「覆手」祝福

“反送中”运动导致香港社会以及该城市的40万天主教徒内部产生分裂。一些人支持政府恢复秩序，而另一些人则说政府不适当地限制了这个号称“高度自治”的城市的言论自由和抗议权利。

香港特首林郑月娥是“反送中”运动的抗议对象之一，媒体大亨黎智英则因支持抗议而被捕入狱。而他们都是天主教徒。

据港媒报道，林郑月娥、创新及科技局长薛永恒、前特首曾荫权及其太太周六均出席了礼仪。

DW.COM

梵蒂冈正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区下一任主教。这一任命受到外界关注，被看作是试图修补北京与香港两派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示愿“担当桥梁角色”。

天主教香港主教逝世后，梵蒂冈新的任命引發争议，甚至遭批是看北京脸色。香港中文大学崇基神学院院长邢福增接受德国之声专访，解析这个任命的来龙去脉和可能造成的影响。

香港天主教徒周一举行彻夜集会祈祷，并发表致全球主教团公开信，希望他们请教宗三思与北京可能达成的有关主教任命的协议。

据美联社报道，周守仁在周六表示，虽然新冠疫情具有破坏性，但令人欣慰的是，疫情之下一些香港人不分政治立场或宗教信仰，伸出援手，互相帮助。他表示教会愿成为沟通平台，协助社会修补撕裂。

天主教香港教区前主教杨鸣章于2019年1月病逝。今年5月，教宗方济各任命耶稣会会士周守仁为香港教区新主教。

周守仁是香港人，曾在美国和爱尔兰接受教育。他在2018年被任命为耶稣会中华省会长。被视为温和派的周守仁呼吁尊重不同的观点。他在被任命后的新闻发布会上曾表示，期望聆听和对话可重新团结各界，但强调团结不是一式一样，而是要在多元中找到团结。

（美联社，明报）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 01:18

陈日君：希望教宗重新考虑对华政策

相关内容

New Vatican Appointee as Hong Kong's Bishop Stephen Chow, speaks during a press conference in Hong Kong, Tuesday, May 18, 2021. The 62 year old is the youngest priest to be appointed as Hong Kong's Bishop since the Vatican began appointing Chinese bishops in the city, Hong Kong Catholics have been without a permanent leader for more than two years. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto)

“修补撕裂”? 教廷委任周守仁为香港教区新主教 18.05.2021

梵蒂冈正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区下一任主教。这一任命受到外界关注，被看作是试图修补北京与香港两派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示愿“担当桥梁角色”。

Pope Francis (R) walks with the Bishop of Daejon, Lazarus You Heung-sik, as he arrives at the Shrine of Solmoe, birthplace of Saint Andrew Kim Taegon, in Dangjin on August 15, 2014. Pope Francis warned of the cancer of despair that afflicts outwardly affluent societies and called on South Korean Catholics to reject inhuman economic models at a mass for 45,000 people earlier on August 15 on the first papal trip to Asia in 15 years. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO (Photo by VINCENZO PINTO / AFP)

韩国主教力促 教宗会访问朝鲜吗？ 18.06.2021

来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。

12.08.2014 Eine Statue mit Kreuz steht am 12.08.2014 am Eingang zur Südkathedrale in Peking. Die Katholische Kirche in China ist gespalten zwischen Treue zum Papst oder zum Regime. Der Besuch von Franziskus in Südkorea macht Gläubigen Hoffnung. Aber tiefe Konflikte trennen Rom und Peking. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa: Katholiken in China hoffen auf Franziskus - «Wir stehen zum Papst») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

梵蒂冈：多位神职人员在中国被捕 23.05.2021

据梵蒂冈方面的消息，近日有多名中国河北省的天主教神职人员被警方强行逮捕。包括该地区的主教本人和多名神父。

广告

媒体看中国

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

德语媒体：抵制冬奥与否，答案不止一个

《法兰克福汇报》记者分析认为，虽然大部分西方国家政要本来也无意前往北京出席冬奥会的开幕式，但是像美国所呼吁的那样明言抵制，还是以疫情作为挡箭牌，默默远离北京？这是各国领导人亟待解决的问题。  