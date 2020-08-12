香港教育局审查 高中通识课本删「三权分立」

（德国之声中文网）香港教育局去年起检閲高中通识科（liberal studies）课本，部分出版社周一（17日）上载修订後的勘误表，显示不少敏感内容遭删改，涉及三权分立丶本土意识丶公民抗命丶新闻自由丶人权丶警暴等议题，有教材甚至直接删去香港众志与本土民主前綫的名称。

通识科是香港高中必修科，也是中学文凭试（DSE）必考科目，课程旨在加强学生的时事触觉及批判性思考能力。

该科目的课本一直由不同出版商自行订定，供校方选用，教师也会在网上和报章搜集材料。但教育局去年9月丶反送中运动期间突然提出「专业谘询服务」，出版社可「自愿」参与，但不按建议修订的书目将不获官网介绍，被指是「变相送审」。

响应习近平「三权合作论」？

综合多家港媒报导，送审的7个出版商中，有4本通识书删去「信奉『三权分立』原则」丶「社会普遍认为香港实行三权分立」字句，或指《基本法》没有订明特区政府体制是「三权分立」，而是「偏向行政主导」，行政长官拥有较大权力。

而在「法治」议题方面，雅集出版社课本在思考题的资料中，删除「近年内地对香港法治干预增加，如人大释法令当选议员丧失议员资格丶就高铁『一两地检』作出安排等……令人担心香港的法治会因而受损」字句。

中国国家主席习近平早在2008年访港时提出「三权合作论」，指行政丶立法及司法机关要互相支持，2017年进一步表示立法丶司法机构负责人要有「国家观念」和「自觉维护国家主权丶安全」。这些言论当年震惊香港社会，这次课本删改更加引人注目。

删「我要真普选」照片

在社会政治参与的议题，雅集课本把「本土意识」与「民主派」等字眼，改为「本地意识」与「非建制派」，并在「新兴政治组织」中删去香港众志与本土民主前綫的名称，删去它们「透过社会运动，如示威丶游行，甚至更激烈的抗争手法，以争取社会公义」的字句。

教图出版社的课本也刻意淡化社运元素，删去贴有「勿忘初衷」丶「我要真普选」便利贴的连侬墙照片，同时在讲解公民抗命时，加入「参与者进行此违法行为後，须承担相应的法律刑责」。

新闻自由方面，龄记出版社课本删去具体例子：「有意见认为，本港新闻自由倒退的主因是业界出现自我审查，此外，政府以行政手段收紧资讯发放及阻碍传媒采访，以及有传媒工作者受袭，亦令人忧虑新闻自由受损。」同页的「通识词典：自我审查」，删走「不刊载批评当权者的意见等」的解释。

该书又在「香港人权法治受保障」段落中，删去「警方近年的执法方式侵犯人权，损害香港居民集会及示威的自由」字句。

亲中媒体曾批「毒教材」

2014年雨伞运动和2019年「反送中」风波，通识科屡成「箭靶」，亲北京建制派的归咎通识教育鼓动青年上街。

林郑月娥今年5月接受《大公报》专访时曾称，教育不可以成为「无掩鸡笼」（意指没有人管），今年内会讲清楚如何「处理」通识科的前景。言论引起香港哗然，林郑事後否认要「整顿」通识科，强调是为教育把关。

事实上，中国官方自去年起已不断批评通识科，中联办旗下《文汇报》去年5月点名多本高中通识书是「毒教材」丶「『黄』衣毒药」，指它们为学生「洗脑」，灌输「港独」分离意识。

官媒《人民日报》去年9月则发表题为《香港通识教育，是时候检视了》文章，直斥通识科「有偏见丶泛政治」，又指香港缺乏国民教育却一味强调批判性思考，「失去思考的中国坐标，就很容易滑向『凡是不符西方标准的，便是落伍』的文化不自信」，重申香港教育当务之急是「去殖民化」。

就在该文发布不久，香港教育局就宣布向出版商推出「自愿送审」计划。教育局局长杨润雄接受内地传媒《上观新闻》专访时称，这不算是「审批」，「但我们会给出一个意见，将来他们再出版，就会根据我们的意见来修改」。

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李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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