香港教科书再传争议：英国统治是「占据」

(德国之声中文网) 根据《南华早报》，香港龄记出版公司发给全市教师的修订后的通识教育课本草案，其中描述英国对香港的统治是一种 「违反国际公约的占领」。教材中还将1997年香港回归中国描述为北京「恢复对香港行使主权」。此前，教科书中只用「移交」来描述这一事件。

报道提到，教师们认为，这些修订是对高年级学生的必修课进行广泛改革的一部分，可能会缩小课堂上讨论香港历史的空间。一位有十多年经验的教育工作者说 ：「如果这是香港教师能教给学生的唯一叙事，我们将来可能只能触及这唯一的视角。」

香港原本的通识教育是在2009年推出，旨在提高学生的社会意识，培养他们的批判性思维能力，但在2019年的反政府抗议活动中，亲北京的政治人物指责通识教育使香港年轻人变得激进。

龄记出版公司开发的教材5月10日被送到学校，让教师为9月开始的中四学生备课，届时这个经过全面改革的科目将改名为「公民与社会发展」，更加强调爱国主义、国家发展和守法。

出版商最近一直在向学校分发新教材，但根据去年通过的改革，所有教材都必须经过教育局的审核。教育局的一位发言人说，龄记的书还没有被审查，与出版商关于审查安排的讨论正在进行。她补充说：「香港是中国不可分割的一部分，教材应帮助学生正确理解香港与国家的关系」。

英「治」vs.英「据」

《南华早报》报道，龄记的版本说，中国政府「从未承认清朝与英国之间不公平条约的效力」。还说「在回归前的100多年里，英国对香港的治理是一种占据行为，违反了国际公约」，该书称：「中国不承认不平等条约，也从未放弃过对香港领土的主权。」

根据报道，香港曾为英国所治主要是由于两个条约。第一次是英国女王和中国皇帝在1842年批准了《南京条约》，将香港岛割让给英国，随后根据1860年《北京公约》英国再控制九龙半岛。1898年，根据99年的租约增加了新界。

报道引用一位资深通识教育教师说，他以前从未在学校教科书中看到过英国 「占据(香港)违反了国际公约」的说法，这与许多香港人的理解不同。

他说：「很多人都会产生疑问，为什么英国非法占领香港的说法应该占上风。学生们也可能会质疑这个话题是否作为政治宣传的目的，以及教师是否在帮助促进这种宣传。」

类似的话题在过去几年不断传出争议，2018年，港府礼宾处编辑了网站上的用语，删除了「主权移交 」的说法，而教育官员曾要求至少一本历史教科书替换用「收回 」一词来描述1997年的事件，因为香港教育局长杨润雄说中国 「一直对香港拥有主权」。

北京在1984年的《中英联合声明》中也使用了对香港「收回 」的说法，而英国则说「交还」(restore)香港给中国。

教材中的《香港国安法》

根据《南华早报》，除了详细说明北京实施的国安法所列举的四种罪行，即分裂、颠覆、恐怖主义和与外国势力勾结，教材还强调了个人保护国家安全的责任，称该法律可以 「稳定社会，改善投资和保护人权」。

与以前的自由主义研究教科书提供反对的政治观点不同，新教材没有提到公众对该法律的广泛反弹，教师们说这一变化 「并不意外」，因为教育当局以前的指导方针强调这一话题不值得讨论。

(南华早报)

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