香港教區六四彌撒停辦 教徒憂未來無宗教自由

（德國之聲中文網）在本月中天主教香港教區榮休主教陳日君樞機遭港警國安處人員以「香港國安法」逮捕後，天主教香港教區24日向港媒表示，它們今年將不舉辦追思「六四」的彌撒，主要因素是有人擔心會因此觸犯國安法。

過去幾十年，天主教香港教區轄下的天主教正義和平委員會，每年都會舉辦「六四」彌撒。但是在港警國安處人員5月中逮捕了包含陳日君在內的5名「612人道支援基金」前信託人後，香港的天主教社群也開始感受到緊張的感覺。

一位長期投入在香港天主教社群的黃女士向德國之聲表示，天主教社群內很多人擔心，在「香港國安法」下，香港的天主教會可能會變得與中國的教會更加相似。她說：「我們必須預期香港會出現像中國天主教會中那樣的愛國協會。他們可能會要求香港的天主教信徒向教會登記，表示效忠於政府，並迫使那些忠於梵蒂岡或像陳日君樞機這樣的人不得不將活動地下化。」

黃女士強調，過去幾十年來，香港天主教會一直為悼念「六四」的遇難者做出最大的努力。她告訴德國之聲：「現在香港的情況發生了變化，我們必須作出調整，我們不能依賴教會為我們組織彌撒。我們可以自己為受害者祈禱，我們可以舉辦我們自己的紀念活動。」

其他香港的天主教徒則說，雖然每個教區都有權決定是否舉行「六四」紀念活動，但陳日君被捕後，香港的許多教會看到國安法對宗教自由的潛在影響。

一位張先生向德國之聲表示：「我敢肯定的是，香港大多數的天主教堂，今年都將被阻止舉行任何『六四』的紀念活動。當像陳日君這樣重要的宗教領袖都不能豁免於國安法的打壓時，我們只能懷疑香港政府是否願意不惜一切代價讓所有批評者都噤聲。」

人權觀察的資深中國研究員王松蓮指出，在國安法當道的氛圍下，香港很難保持其紀念六四的傳統。她告訴德國之聲：「對中國共產黨來說，這是一個非常敏感的日子。非常明顯地，他們打算封殺任何紀念『六四』的活動。」

而雖然香港已再難舉辦「六四」相關的紀念活動，但台灣有多個民間團體25日表示，台灣有責任接棒香港，繼續舉辦「六四」的悼念晚會。其中，國際特赦組織台灣分會今年預計將舉辦兩場以六四事件為主題的香港舞台劇《5月35日》。

該組織在網站上的公告中表示：「從2020開始，香港當局使用各種理由禁止在維多利亞公園舉辦天安門燭光晚會，更在2021年，逮捕24位參與燭光晚會的社運人士。六四相關的記憶正在被抹煞、香港公民空間及表達自由也愈加受到限縮。」

另一方面，多年來一直參與舉辦台灣「六四」相關紀念活動的「華人民主書院」，今年也預計會在晚會把被香港大學拆除的「國殤之柱」，在台灣重建。

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