香港教会不再举行六四纪念弥撒

（德国之声中文网）2020年实施国安法后，香港维多利亚公园每年一度的六四烛光纪念晚会率先被取消，接下来六四博物馆被关闭，一些大学校园内的纪念雕塑也先后遭移除。

天主教会每年一度举办的六四悼念弥撒本已是香港境内硕果仅存的公开纪念活动。但是今年，由于担心会触犯香港当局的规定，教会的纪念弥撒也被取消了。弥撒活动组织者之一的香港天主教学生会牧师马丁·叶（ Martin Ip）表示："当前的社会氛围之下，我们发现举办悼念弥撒非常困难。我们不能违反香港的任何法律。"1989年6月4日，中国政府出动坦克和军队镇压了天安门民主运动，大量和平请愿的学生和市民丧生。

在中国大陆，任何有关六四事件的讨论一直都属于舆论禁区。但在处于半自治状态的香港，则年年都会举办各类纪念六四的活动。然而，北京在香港颁布国安法后，这一切都发生了变化。"香港市民支援爱国民主运动联合会"（支联会）曾长年在香港发起组织各类纪念活动，比如维园的烛光晚会。但该组织目前已因所谓"勾结外国势力煽动颠覆政权"的罪名遭到起诉。去年该组织的多名负责人被逮捕，他们创办的"六四博物馆"也在警方搜捕行动后被关闭。此外，警方还关闭了该组织的网站和社交账户，同六四有关的数码资料也遭删除。

六所香港大学移除了校园内已有多年历史的六四纪念雕塑。丹麦艺术家高志活（Jens Galschiot）创作的"国殇之柱" 被香港大学拆除后，运送至郊外隶属该校的一片空地上。艺术家陈维明创作的"六四浮雕"和"自由女神像"稍后也分别被岭南大学和香港中文大学移除。陈维明对法新社表示："六四是政府对民众犯下的罪行。他们现在试图抹杀这段令人不齿的历史。"上述几所大学则回应说，校方从未批准过放置这些雕塑作品，而做出移除雕塑的决定则是基于对相关法律风险的评估。丹麦艺术家高志活也对法新社说："再过几年就没有人知道六四那一天到底发生了什么了，这正是他们想达到的目的。"

香港当局消除"六四记忆"的行动仍在继续。今年年初，香港大学以"常规维护"为由，以水泥涂抹覆盖了一条有关六四的标语。而香港公立图书馆内，不得外借的"六四"书籍也被增加至57种。

由于香港的自由空间正在不断收紧，一些同六四相关的纪念活动正在转移至香港之外的地方举行。生活在美国的流亡人士开办了六四博物馆，而活动人士还计划在台湾重新树立起"国殇之柱"。

今年全球许多地方都将举办"六四"纪念活动。"大赦国际"宣布将在20个城市发起"烛光"晚会，以"彰显正义，并对香港表示声援。"

生活在美国的六四亲历者周锋锁对法新社表示，过去几年来，参加六四纪念活动的人数越来越多，其中包括很多来自香港的年轻移民。周锋锁表示："过去三十年来，香港一直高举着天安门的火炬，我对此非常感激。现在轮到我们在香港之外继续完成这一任务了。"

（法新社）

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