香港政治环境日益严峻 支联会遣散职员

（德国之声中文网）香港支联会周六发出新闻稿宣布，支联会做出策略性人手调整，以应对严峻政治环境。

声明稿中写道，香港政治环境过去一年急剧转坏，作为香港民间社会一部分，支联会近月尤其受到愈发激烈和明显的政治打压。为应对政治形势变化，支联会常委会在多番商议后，决议作出两方面“防风”措施，策略性减少常委数目，并且遣散所有支联会职员。

支联会表示，现届支联会常委此前已由历届的20名减至14名，面对当前愈趋严峻的政治法律风险，支联会常委会决定再策略性减少常委数。蔡耀昌、麦海华、卢明伟等7名常委近日已先后请辞，仍留任的7名常委包括目前入狱及还押的主席李卓人及副主席何俊仁和邹幸彤。

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此外，为因应政治与法律风险的增加，支联会将于7月底全面遣散所有职员，并以优于劳工法例标准做出补偿。



​声明最后写道，因应常委人数大幅减少、所有职员被遣散，再加上近月有小部分成员团体退出，支联会承认对于日后工作的推展与组织运作确有所影响，希望各方面能够理解与体谅。“但不管面对任何困难与挑战，支联会将继续咬紧牙关、‘一步一脚印’地走下去。”​

针对未来的运作问题，香港电台引述支联会秘书蔡耀昌表示，支联会每年六四前较需要人手，6月4日后工作量相对较少，现时的调整是应对当前情况，日后常委人数会否有变或者会否重新聘请职员，未来可因应情况再决定。

区议员宣誓在即 民主派爆辞职潮

另据港媒报道，香港民主派的活动空间再次被压缩。随着香港区议员宣誓在即，近日已有73名民主派区议员为避免被DQ与追讨薪资宣布辞职，港媒估计，会因不符合宣誓资格而被DQ的区议员恐高达230人。

《星岛日报》报道称，香港政府本月内将完成区议员的宣誓程序，向400多名区议员发信，列明符合宣誓资格的条件。据传有超过200名议员不合资格恐被DQ，而且将被追讨就任一年半薪资，但若宣誓前辞职可免于被追讨。香港因此出现一波区议员辞职潮。

据香港01指出，跌入DQ负面清单的有四类人士，除了参与民主派初选、签署“墨落无悔”抗争立场声明书外，去年中曾签署“香港人要求中止独立关税区地位”联署声明，以及曾在议员办事处内展示“光复香港、时代革命”口号者，也很可能被褫夺区议员资格。

香港立法会今年5月三读通过公职人员宣誓的条例草案，规定香港特区五类公职人员就职时必须依法宣誓拥护《基本法》、效忠中华人民共和国香港特区。

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