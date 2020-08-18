 香港「政治审查」高中课本? 教协杠上教育局 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2020

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时政风云

香港「政治审查」高中课本? 教协杠上教育局

训练香港学生批判思考的通识教育近日成为辩论焦点。多家出版商在「自愿参与的专业咨询」后删去政治敏感内容。香港教育专业人员出面抗议，但港府强调这是要培养港生「正面价值观」。

Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge (Reuters/T. Siu)

《港区国安法》实施后，香港教育局发通告予全港学校，指要推动「国安教育」，其中可能执行的就是通识科老师。有老师担心向来强调批判思维的科目可能从此变调。

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通识教育是香港高中必修科之一，强调训练学生的时事触觉及批判性思考，却屡遭亲中阵营批评课程政治化、引发青年上街。当局去年起审视教材，多家出版商在压力下删去敏感内容。

《国歌法》通过后，香港教育局随即规定中小学定期奏唱国歌，但三个指定日子均为公众假期，被质疑措辞强硬只是向北京交差。当局的报警论也备受争议，有学生团体批评是恐吓学生。

香港教育界再成为政治风眼。中国国务院“两办”发表声明，叱责香港教育偏离「一国两制」，称须加强国安教育。另外，反送中歌曲《愿荣光归香港》被视为校园禁歌，有女教师疑因容许学生奏该曲不获续约，学生筑人链声援，抗议「文革2.0」。

近日香港高考一道历史题，引爆严重的中港矛盾及官民对抗。官方批评「伤害民族感情」促取消考题，民间则指此举损害教育专业自主，更有学者形容是文革2.0。

中国新近推出的国安法，已经对香港的新闻自由构成威胁。继《纽约时报》之后，一些其他国际媒体也开始考虑将驻港记者站转为其他国家的可能性。

(德国之声中文网) 香港教育专业人员协会（教协）周三（8月19日）指香港高中通识教科书专业咨询服务「不专业」，并属「政治审查」。香港教育局随后也发表声明表示「有关言论并不属实，令人极度遗憾」。

教协表示。其发现不少修订内容超越了教育局所指的「按高中通识教育科的课程宗旨和目标」提供意见的范畴，「已有政治审查之嫌」，也说修订的结果在８月下旬接近开学才发放给师生，「不利教学」。

不过香港教育局发言人表示：「各项回馈意见及理据均经过团队人员和出版社讨论交流，而具体的课文内容、文句、图片和漫画的处理，以至版面编排等方面的修订，全由出版社自行作出修订。」认为教协的指控是「无中生有，搬弄是非，刻意抹黑」。

教协：修订内容扭曲社会实况

香港教育局提到这个「一次性的专业咨询服务」是由「反送中」事件引发，导致「偏颇教材屡现，包括高中通识教育科的学习材料」，在收到许多投诉下，教育局决定透过专业咨询服务提供意见。「咨询成员包括专科督学、大学学者和教育专业人士。」

不过教协认为审查内容大多「针对资料及内容的政治取向，而淡化甚至扭曲了社会实况」。教协举了几个例子。像是部分教科书因「按教学需要」删除引述终审法院就公民抗命的意图及雨伞运动，还有教科书只保留香港新闻自由指数排名的数据，却把近年排名下跌的原因删去，以及删去中国器官买卖问题等等，表示这些对教学需要「有损无益」。

教育局没有针对这些个案说明，只说要「拨乱反正，让通识教育科回归教育专业」，这也让教协担心自愿参与的咨询服务」变成「比正式课本送审更严苛的政治审查」。

一边是香港教育局说要「帮助学生建构知识及正面的价值观」，一边是教协指控「超出教学专业的政治审查与剪裁」。香港的政治争议延烧到高中通识教材，让香港社会分裂持续加深。

邹宗翰/杨威廉（综合报导）

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