香港「政治审查」高中课本? 教协杠上教育局

(德国之声中文网) 香港教育专业人员协会（教协）周三（8月19日）指香港高中通识教科书专业咨询服务「不专业」，并属「政治审查」。香港教育局随后也发表声明表示「有关言论并不属实，令人极度遗憾」。

教协表示。其发现不少修订内容超越了教育局所指的「按高中通识教育科的课程宗旨和目标」提供意见的范畴，「已有政治审查之嫌」，也说修订的结果在８月下旬接近开学才发放给师生，「不利教学」。

不过香港教育局发言人表示：「各项回馈意见及理据均经过团队人员和出版社讨论交流，而具体的课文内容、文句、图片和漫画的处理，以至版面编排等方面的修订，全由出版社自行作出修订。」认为教协的指控是「无中生有，搬弄是非，刻意抹黑」。

教协：修订内容扭曲社会实况

香港教育局提到这个「一次性的专业咨询服务」是由「反送中」事件引发，导致「偏颇教材屡现，包括高中通识教育科的学习材料」，在收到许多投诉下，教育局决定透过专业咨询服务提供意见。「咨询成员包括专科督学、大学学者和教育专业人士。」

不过教协认为审查内容大多「针对资料及内容的政治取向，而淡化甚至扭曲了社会实况」。教协举了几个例子。像是部分教科书因「按教学需要」删除引述终审法院就公民抗命的意图及雨伞运动，还有教科书只保留香港新闻自由指数排名的数据，却把近年排名下跌的原因删去，以及删去中国器官买卖问题等等，表示这些对教学需要「有损无益」。

教育局没有针对这些个案说明，只说要「拨乱反正，让通识教育科回归教育专业」，这也让教协担心自愿参与的咨询服务」变成「比正式课本送审更严苛的政治审查」。

一边是香港教育局说要「帮助学生建构知识及正面的价值观」，一边是教协指控「超出教学专业的政治审查与剪裁」。香港的政治争议延烧到高中通识教材，让香港社会分裂持续加深。

邹宗翰/杨威廉（综合报导）