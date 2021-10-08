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香港政改

1997年7月1日，英国結束了对香港156年的殖民統治，香港政权回归北京政府。董建华就任首届香港特別行政区行政长官。北京在香港实行“一国两制”，香港居民在言论集会等方面比中国大陆居民享有更多自由权利。

现时香港政改的最主要讨论是行政长官和立法会的产生办法。北京政府承诺在2017年允许香港公民“一人一票”选特首，但前提是先由选举委员会选出2-3名特首候选人之后，再由香港选民投票。呼吁实现“真普选”的人士认为，上述方式不是真正的民主选举承诺兑现。

Hong Kong Chief Executive Carrie Lam speaks during a press conference in Hong Kong, Tuesday, Aug. 10, 2021. Lam said Tuesday she supports implementing an anti-foreign sanctions law in the semi-autonomous city, calling the law a countermeasure against the sanctioning of national organizations and Hong Kong officials. (AP Photo/Vincent Yu)

林郑推23条、建「双城三圈」 香港政经格局将走向何方？ 08.10.2021

林郑月娥任内最後一份《施政报告》把重点放在未来的长远规划，内容聚焦将香港融入「国家发展大局」以及维护国安工作等被是为极具争议的政治和经济任务，香港民间怎麽看待？

香港民主派總辭 「監犯議員」何去何從？ 30.11.2020

北京11月中通過人大《決定》賦權港府DQ議員，香港民主派立法會議員隨即宣佈總辭抗議。對社福界議員邵家臻來説，這個時刻在預想之中，卻又來得突然，他4年前進入議會，任内曾因佔中案入獄8個月、淪爲「監犯議員」，此後積極爭取囚權及獄政改革。如今告別立法會，他有什麽計劃？抗爭之路能如何走下去？

In this photo released by China's Xinhua News Agency, Hong Kong's Chief Executive-elect Carrie Lam, left, poses for a photo with Chinese President Xi Jinping in Beijing, Tuesday, April 11, 2017. (Ju Peng/Xinhua via AP) |

给林郑的"紧箍咒"？"未来5年不宜重启政改" 22.04.2017

一北京驻港官员周六表示，未来五年不是香港重启政改合适的时间。甚至未来10年，香港总不能把时间都花在政改上。候任行政长官林郑月娥办公室这样回应说。
Hong Kong chief executive candidate Carrie Lam smiles during the Hong Kong chief executive election in Hong Kong on March 26, 2017. A mainly pro-China committee began voting for a new leader of Hong Kong on March 26 to take the helm of the deeply divided city, which is fearful Beijing is curtailing its freedoms. / AFP PHOTO / DALE DE LA REY (Photo credit should read DALE DE LA REY/AFP/Getty Images)

林郑月娥胜出 香港迎来第一位女特首 26.03.2017

3月26日，林郑月娥当选香港第五届特区首长。由出身贫寒到成为香港第一位女特首，她的经历也被不少人视为港人努力奋斗、追求向上的写照。但尤其是在政改风波后，林郑民意大幅下挫，可能成为其顺利执政的一大包袱。
A man takes pictures of Hong Kong's skyline while thunderstorms build up as Typhoon Rammasun edges closer on July 17, 2014. The typhoon killed at least 13 people across the Philippines and cut power for millions. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

香港特首是怎么选出来的？ 21.03.2017

第五届香港特首选举于3月26日举行。紧扣着这场选举的重要议题包括"政改方案"、人大"8.31框架"及"1200名选委"之投票制。临近投票日，德国之声中文网为您重温香港特首选举制度及第五届特首选举的发展经过。
12.12.2016+++epa05672287 Hong Kong's Financial Secretary John Tsang speaks during a press conference at the Central Government Offices in Hong Kong, China, 12 December 2016. Tsang has tendered his resignation to chief executive Leung Chun-ying. EPA/JEROME FAVRE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

香港特首选举：有人正式报名 有人宣布弃选 25.02.2017

前财政司司长曾俊华本周六向选举事务处递交提名，率先正式报名参加特首选举。同一天，香港立法会议员"长毛"梁国雄宣布放弃参选。
04.11.2016 **** FILE - In this Nov. 4, 2016 file photo, Financial Secretary John Tsang speaks during a press conference at the government headquarters in Hong Kong. Hong Kong’s financial chief resigned Monday, Dec. 12, 2016, in what is widely seen as a prelude to a leadership bid for the southern Chinese city’s top job. Tsang tendered his resignation, the government said, in a move that came after the city’s deeply unpopular current leader, Chief Executive Leung Chun-ying, announced unexpectedly on Friday that he would not seek a second term in office. (AP Photo/Vincent Yu, File) |

曾俊华公布政纲 重启政改及推行《基本法》23条 06.02.2017

香港特首选举参选人、前财政司司长曾俊华于2月6日(周一)公布政纲，称要凭“决心和勇气”重启政改及推行《基本法》23条。为参选推出的众筹活动也令其民望急升，领先被视为得到中联办全力支持的林郑月娥，选举戏码渐入高潮。
ARCHIV 2012 *** Prominent surveyor and former government advisor Leung Chun-ying attends a forum for chief executive candidates in Hong Kong March 12, 2012. REUTERS/Bobby Yip/File Photo

梁振英作最后施政报告 未能兑现当年承诺 18.01.2017

香港特首梁振英周三做了任期内最后一次年度施政报告。他指出了香港长期存在的高房价以及停滞不前的政改等问题，但却回避了相关的应对办法。
In this photograph taken on October 20, 2014, the leader of the student pro-democracy group Scholarism, Joshua Wong, speaks to demonstrators at a rally site in the Admiralty district of Hong Kong. Hong Kong pro-democracy protest leader Joshua Wong and two other leaders from the student group Scholarism announced December 1 that they have gone on hunger strike. Wong and female leaders Lo Yin-wai and Wong Tsz-yuet, 17, said they are fasting to attempt to force the Hong Kong government to respond to their demands for free elections in the semi-autonomous Chinese city in 2017. AFP PHOTO / DALE DE LA REY (Photo credit should read DALE de la REY/AFP/Getty Images)

前双学成立新政团出选立法会 与伞兵本土派争票源 10.04.2016

曾带领发动佔中行动的前学民思潮召集人黄之锋，与学联前秘书长罗冠聪等人，筹组新政党香港众志，并计划派员参选9月的香港立法会选举。与此同时，本土派与伞兵也计划出战立法会选举，但各方未作协调，势掀泛民主派选战乱局。
Hong Kong student leaders (L-R) Oscar Lai, Agnes Chow, Joshua Wong and Derek Lam speak as they arrive at the police headquarters in Hong Kong January 16, 2015. Hong Kong student leaders, including Wong, reported to a police station to face arrest for their leadership roles in the months-long pro-democracy protests also known as the Umbrella Movement. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: POLITICS EDUCATION CIVIL UNREST CRIME LAW)

学民思潮停止运作 新政团尚存政治能量？ 21.03.2016

曾带领反对国民教育和占中运动的学民思潮，周日宣布停止运作，结束该学运组织极为活跃的五年历史。学民成员将会分道扬镳，一方面成立新学生组织，而召集人黄之锋等核心成员则筹组新参政团体，直指9月立法会选举。
A man walks along an empty street near the central financial district in Hong Kong September 30, 2014. Tens of thousands of pro-democracy protesters extended a blockade of Hong Kong streets on Tuesday, stockpiling supplies and erecting makeshift barricades ahead of what some fear may be a push by police to clear the roads before Chinese National Day. REUTERS/Carlos Barria (CHINA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

香港区议会选举：占领过后 选情难料 20.11.2015

周日举行的香港区议会选举，被视为“占中”后反映香港民意的指标，泛民主派及建制派均指对选情不敢乐观。熟悉香港选举事务的学者分析，随着政改方案遭否决，香港社会讨论政制议题气氛不如之前，预测这次选举投票率或会低于2011年。
Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands in the South China Sea in this file still image from video taken by a P-8A Poseidon surveillance aircraft provided by the United States Navy May 21, 2015. Concern is mounting among some scientists that China's reclamation work in the disputed Spratly archipelago of the South China Sea has done severe harm to one of the most important coral reef systems in Southeast Asia. China's use of dredged sand and coral to build artificial islands on seven reefs had also damaged reef systems beyond the outposts, meaning the affected area could be greater than first thought, several scientists who have studied satellite images of the Spratlys told Reuters. To match Insight SOUTHCHINASEA-CHINA/ENVIRONMENT REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters/Files ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS.

墙外文摘：历史主权可争，核心利益在变 05.07.2015

政改方案撕裂香港，亚投行羞辱台湾，南海争端混淆历史？中国“核心利益”边界正在扩大。
Modellfiguren, die Politiker symbolisieren, stehen vor den Flaggen der USA und von China. Zwei von Ihnen reichen sich die Hände. Digital Composite (DC) +++ picture-alliance/K. Ohlenschläger

墙外文摘：冷战阴云中的热战 28.06.2015

世界重启冷战模式，中美各自将如何应对？北京在香港怎样展开联合阵线？“文化基因论”能否解决香港问题？
Students and teachers shout at a rally during the class boycott at the Chinese University of Hong Kong, in Hong Kong September 22, 2014. Thousands of students braved sweltering heat in Hong Kong on Monday to demand greater democracy as they launched a week-long boycott of classes, underscoring a restive younger generation's determination to challenge the Chinese Communist Party. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: POLITICS EDUCATION CIVIL UNREST)

两地分歧加剧 香港年轻人欲另辟蹊径 21.06.2015

香港政改方案本周遭到否决。就在泛民派支持者在立法院外欢呼雀跃时，香港年轻一代开始考虑如何在陆港两地分歧越来越大的情况下闯出自己的一片天。
*** 18.06.2015 *** Pro-democracy lawmakers chant slogans after voting at Legislative Council in Hong Kong, China June 18, 2015. Hong Kong's pro-democracy lawmakers stood firm in their pledge to veto Beijing-backed electoral reforms, as the Asian financial center's legislature debated the package that will define its democratic future. Chinese characters on the banner read, Restart electoral reform to guard Hong Kong. Will not give up to fight for real universal suffrage. REUTERS/Bobby Yip

墙外文摘：奋起抗争与自我审查 21.06.2015

有评论认为，香港立法会否决政改方案得益于民众的奋起抗争，而中国作家的精神萎缩关键在于自我审查。
*** 18.06.2015 *** A panel showing the voting result, after many pro-China lawmakers left in between voting, is displayed at Legislative Council in Hong Kong, China June 18, 2015. Hong Kong's legislature on Thursday vetoed a China-vetted electoral reform package that had been criticized by opposition pro-democracy lawmakers and activists as flawed and undemocratic. REUTERS/Bobby Yip

德语媒体：“北京丢脸了” 20.06.2015

各大德语媒体发表了大量文章关注刚刚以失败告终的香港政改。文章纷纷清醒地看到，香港政改方案未得到立法会通过，看上去好像是民主派的胜利，但其实输家是香港的民主进程。
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