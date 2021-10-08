1997年7月1日，英国結束了对香港156年的殖民統治，香港政权回归北京政府。董建华就任首届香港特別行政区行政长官。北京在香港实行“一国两制”，香港居民在言论集会等方面比中国大陆居民享有更多自由权利。

现时香港政改的最主要讨论是行政长官和立法会的产生办法。北京政府承诺在2017年允许香港公民“一人一票”选特首，但前提是先由选举委员会选出2-3名特首候选人之后，再由香港选民投票。呼吁实现“真普选”的人士认为，上述方式不是真正的民主选举承诺兑现。